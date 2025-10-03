BBVA denuncia a Sabadell ante la CNMV por dificultar el canje de los accionistas

BBVA denuncia ante la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) trabas a la OPA por parte de las oficinas del banco Sabadell. Su presidente, Carlos Torres, asegura tener "evidencias" de que aquellos clientes de Sabadell interesados en aceptar el canje están experimentando "dificultades" a la hora de realizar el trámite en las oficinas bancarias del Sabadell.

Es por ello que Carlos Torres anima a aquellos clientes del Sabadell interesados en el canje a acudir a las oficinas del banco BBVA para llevar a cabo el trámite. En declaraciones a TV3, el presidente del BBVA ha anunciado que esas prácticas ya se encuentran "sobre la mesa de la CNMV".

Asegura también que, de confirmarse, supondría una conducta "con implicaciones muy serias, porque supondrían impedir el ejercicio de un derecho tan básico como el de propiedad por parte de los accionistas". El presidente del BBVA recuerda que el plazo límite para aceptar el canje es el 10 de octubre.

Las trabas mostrarían resistencias por parte de los gestores del Sabadell a recibir declaraciones de aceptación de la OPA y se habrían recabado a través de clientes espía: "Tenemos evidencias de clientes que están tratando de aceptar (la opa) y que están teniendo dificultades (en las oficinas de Banco Sabadell). Lo bueno es que hay un canal alternativo habilitado y que pueden acudir a aceptar la oferta de BBVA a nuestras oficinas", ha dicho Torres.

El presidente Torres desvela que se están recibiendo "muchas aceptaciones" de la opa y que van "muy por delante de lo previsto a esta fecha". "Estamos convencidos de que superaremos ampliamente el 50 % de aceptación en la opa", manifiesta y considera que tras la mejora de un 10 %, la oferta ya resulta "imbatible".

¿Qué sucederá con el consejo de Banco Sabadell si BBVA se hace con el control? En ese caso, se tendría que ver "cuál es la mejor composición del consejo", aclara.

Avisan de posibles acuerdos ocultos del mayor accionista y BBVA

El inversor mexicano David Martínez sí acudirá a la opa con el 3,86 % de su capital. "Es una referencia muy clara en la que deberían fijarse todos los accionistas", destaca el directivo sobre la decisión de Martínez, quien forma parte del consejo de administración del banco desde hace "más de una década".

Sin embargo, la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell alerta de "posibles acuerdos ocultos" entre el inversor mexicano David Martínez y el BBVA y añade que su decisión de aceptar el canje "no debe interpretarse como un referente". "No podemos descartar que la decisión esté vinculada a un pacto con BBVA, que podría incluir contraprestaciones no reveladas", asegura.

La entidad desconfía de los motivos que han llevado al inversor mexicano a aceptar la oferta y le acusa de seguir una "estrategia especulativa y cortoplacista". También le achaca "cambios de postura contradictorios" respecto a la opa.

