Pensiones noviembre 2025: cuándo paga la pensión y la paga extra cada banco y qué entidades lo adelantan

Si estás cobrando cualquier tipo de pensión, de jubilación, de incapacidad, de viudedad, etc.; ya sabes lo importante que es saber el día de cobro de la misma, ya que conocer este dato te permite organizar mejor tus gastos e imprevistos.

Saber cuándo cobrarás tu pensión también te facilita la gestión de tus ahorros y te da un mayor control sobre tu presupuesto mensual, evitando preocupaciones innecesarias y ayudándote a tomar decisiones financieras más seguras. En resumen, conocer el calendario de pagos de tu pensión es muy importante si quieres mantener tus finanzas bajo control.

¿Cuándo se cobran las pensiones en noviembre de 2025?

Por normal general, la Seguridad Social paga todas las pensiones a mes vencido, exactamente el primer día hábil del mes. No obstante, la mayoría de las entidades financieras adelantan los pagos, haciendo la transferencia a final de cada mes (entre el día 20 y 27).

En cualquier caso, si te urge saber con exactitud qué día recibirás la pensión en noviembre de 2025, lo mejor es llamar a tu banco. Ellos te informarán del día exacto en el que recibirás tu paga.

¿Cuándo se ingresa la paga extra?

El abono de las pensiones de la Seguridad Social está establecido en 14 pagas, por lo que, además del ingreso mensual, obtendrás dos pagas extraordinarias al año que se abonan los meses de junio y de noviembre. Es decir, este noviembre de 2025 también recibirás la paga extra, que, seguramente, te vendrá estupendamente para organizar los gastos de Navidad o de las compras del Black Friday, por ejemplo.

Es decir, la paga extra de las pensiones se percibe coincidiendo con el verano y la Navidad, porque es cuando más gastos tienen las familias, y es equivalente a una mensualidad ordinaria de la pensión que se percibe.

¿La cuantía de la paga extra varía según el tipo de pensión?

Claro, la cuantía de la paga extra varía según el tipo de pensión que perciba el beneficiario. Existen dos categorías de pensiones: contributivas y no contributivas:

Pensiones contributivas: la paga extra depende de la base reguladora y del tiempo cotizado por el beneficiario. Por ejemplo, la pensión de jubilación ordinaria se calcula en función de los años cotizados y la base de cotización, al igual que las pensiones de incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares.

Pensiones no contributivas: la cuantía es fija y la establece el Estado cada año. Para 2025, la pensión no contributiva de jubilación o de invalidez ronda los 564,70 euros mensuales, por lo que la paga extra será igual a esa cantidad, aunque puede variar si se percibe una cuantía reducida por ingresos superiores al mínimo permitido.

