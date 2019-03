Nicolas Sarkozy, aclamado en su llegada a la cumbre del G-20

Nicolas Sarkozy ha protagonizado esta mañana una escena más propia del famoso festival de cine de Cannes que de una cumbre del G-20. A su llegada al escenario de la cita, el presidente francés era aclamado por decenas de personas que coreaban su nombre.

Sarkozy, que parecía una estrella de cine en la alfombra roja, se ha acercado a sus 'fans' y les ha saludado cariñosamente mientras recorría el emblemático bulevar de La Croisette.



El presidente francés es uno de los grandes protagonistas en la cumbre del G-20 que se celebra en la ciudad francesa de Cannes. El mandatario galo será junto a Ángela Merkel uno de los que más apretará a Yorgos Papandréu para intentar que Grecia se comprometa a aceptar lo antes posible los términos del segundo rescate a Grecia aprobado por los líderes de la Unión Europea en Bruselas.



Las dos grandes potencias de la zona euro emplazaron anoche a Grecia a que se pronuncie lo antes posible sobre si quiere seguir en el euro y congelaron el sexto tramo de la ayuda, de 8.000 millones de euros, hasta que se despeje esta incertidumbre. "La UE y el FMI no pueden entender que haya un sexto tramo de ayuda si no se cumple lo acordado y si no se despeja la incertidumbre", dijo el presidente francés, Nicolas Sarkozy.