TURRONES

Navidades más caras: el precio del turrón sube un euro por tableta y los chocolateros señalan al cacao

La subida del precio de los ingredientes dispara el precio del turrón, especialmente el de chocolate.

Cintia Martí
El dulce por excelencia de la Navidad nos va a costar un poco más caro este año, en torno a un 15% más. Este incremento se debe a la subida del precio de los principales ingredientes del turrón, como el azúcar, el cacao o los frutos secos. En las tabletas de chocolate es donde más se aprecia ya el incremento, puesto que el cacao es una de las materias primas que más ha subido, alrededor de un 13%. Y si, además de chocolate, la tableta contiene almendras, nueces o pistachos, su valor asciende todavía más.

En la bombonería Pons de Barcelona, donde elaboran y despachan turrones y bombones, explican que la subida de los ingredientes les ha obligado a ajustar sus precios: han incrementado en un euro más el valor de la tableta respecto al año pasado. El negocio confía en la fidelidad de sus clientes en esta época festiva marcada por el incremento de los precios.

Los clientes más previsores, los que ya han realizado las primeras compras de turrones, han podido constatar el aumento del precio de estos dulces. A pesar de ello, según explican muchos de los consumidores, su intención de compra no varía, aunque algunos señalan que sí reducirán el número de turrones que comprarán esta Navidad. Insisten en que se trata de una ocasión especial en la que no pueden faltar estos dulces.

