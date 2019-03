El mundo de la cultura apoya la huelga ante los "recortes"

"Esta es también una huelga de la cultura porque hay una reforma laboral que nos afecta", explicó el presidente de la Unión de Actores, Jorge Bosso, durante un acto celebrado en la Círculo de Bellas Artes de Madrid en el que se presentaron varios manifiestos en favor del paro.

No obstante, aclararon que esta convocatoria "no es contra un partido político" en particular, sino que señalaron que los distintos gobiernos generales, autonómicos y locales "no lo saben hacer en lo que se refiere al papel de la cultura".

Por ello, la Unión de Actores apostó en su manifiesto por un "modelo cultural y social", puesto que la cultura "no es un adorno" y representa hasta el 4% del Productor Interior Bruto (PIB) de este país. "Queremos ser el 'Producto Interior Culto'", reclamó al respecto Bosso.

"Hemos asistido a una farsa en la que, entre aparentes discusiones, abstenciones y críticas, el Gobierno ha firmado un pacto con la derecha y los empresarios para imponer medidas de una agresiva orientación neoliberal", han lamentado los trabajadores de la cultura en otro de los textos presentados.

Por otra parte, los profesores de Universidad y profesionales de distintas especialidades instaron a "reaccionar ante el aluvión de medidas injustas y regresivas" que está impulsando el Gobierno.

Al acto acudieron también los secretario generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Ferández Toxo y Cándido Méndez, que señalaron que "hay muchos problemas en el mundo de la cultura que hay que resolver", al tiempo que exigieron que no haya represalias para aquellos trabajadores que se sumen al paro en este sector.

Durante su intervención, el actor y director teatral Juan Margallo gritó los nombres de los teatros, series y otras producciones audiovisuales que participarán en la huelga, a lo que los asistentes respondieron con un "Sí para".

Sin embargo, Margallo recordó que algunos trabajadores del sector no se han sumado a esta convocatoria y señaló como ejemplo con un "ése no para" a quien ahora aparece "en las paradas de los autobuses". En este sentido, Almundena Grandes, destacó que "la huelga afecta a todos los ciudadanos de este país, incluso a quienes no van a ir a la huelga".

Entre los asistentes se encontraban también el cantante Miguel Ríos, los actores Juan Diego Botto, Pilar Bardem y Adriana Azores y el escritor Juan José Millás, entre otros.