En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Montoro ha asegurado que el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros "incrementa el paro" y "sube los impuestos," haciéndolos "más injustos" para las clases medias, especialmente lo jóvenes.

Al tiempo, ha denunciado que confirman la congelación de las pensiones y la caída en la financiación de los servicios públicos, suponiendo un auténtico "cierre" en el caso de la inversión pública en infraestructuras.

"No son Presupuestos fiables, porque se asientan en un cuadro macro que no es creíble y hace dudar de la consecución del objetivo de reducción del déficit público", ha añadido Montoro, quien ha reprochado además que no recuerda unas explicaciones "tan opacas" sobre el proyecto de ley tras una rueda de prensa del Consejo de Ministros para explicar las cuentas públicas.

En este sentido, ha advertido de que el Gobierno siempre ha facilitado tras el Consejo de Ministros en que aprueban los Presupuestos las cifras de evolución de gastos e ingresos.

"Ha sido la presentación más opaca, vacilante y dubitativa en la historia de la Democracia, desde que yo tengo recuerdo", ha remarcado.

Pese a la falta de datos, el dirigente 'popular' ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno haya reconocido la caída de recursos en materia de políticas sociales, como la sanidad, la educación, las prestaciones y la dependencia, "con un retroceso en su conjunto a niveles de 2006".

"Estupendo. Hemos perdido un lustro en Estado del Bienestar", ha apuntado Montoro, quien ha destacado que esta es la consecuencia de la política económica del PSOE y de sus decisiones desde su llegada al poder, unas consecuencias "que ahora son incapaces de explicar ante la opinión pública".