Varios miles de trabajadores del sector industrial -5.000 según algunas fuentes- han recorrido el centro de Sevilla en una manifestación que ha concluido ante el palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, donde se ha celebrado una asamblea en la que se ha hecho un llamamiento a la participación en la huelga general.

Varios miembros de Astilleros, en rebeldía por no haber cobrados sus nóminas, llegaron a encadenarse a la sede de la Junta.

La policía tuvo que liberarles por la fuerza y, después, los trabajadores cortaron en el tráfico en la zona y causaron algunos disturbios.



La marcha ha estado encabezada por el secretario general del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Manuel Fernández Lito, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Felipe López, acompañados por los secretarios generales en Andalucía de UGT, Manuel Pastrana, y CCOO, Francisco Carbonero.



Manuel Fernández Lito ha asegurado en su intervención que el 29 de septiembre "no trabajará ni Dios" ni en Andalucía ni en España, y se ha preguntado "dónde están las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando decía que no quería que la crisis la pagasen los de siempre, los trabajadores".



Por su parte, Felipe López ha querido "hacer patente el rechazo a una política que ha girado en redondo" y de la que considera que los únicos "damnificados" son los trabajadores, puesto que los que tienen recursos -ha dicho- no tienen dificultades y su única preocupación es "sacar tajada".



El secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, ha resaltado la "conexión directa" de esta manifestación, que en su opinión responde "al abandono por parte de los empresarios y la Administración de la industria andaluza", con el éxito que esperan de la huelga general, porque "ningún Gobierno legisla a espaldas de la ciudadanía".



El responsable regional de CCOO, Francisco Carbonero, ha afirmado que los sindicatos no se van "ni a callar la boca ni a tapar la cara" porque es "urgente" buscar una solución para empresas andaluzas y ha recordado a la Junta que "los acuerdos firmados no son sólo una foto", sino que hay que cumplirlos.



En la manifestación han participado trabajadores de industrias como Astilleros, Santana o Delphi, que han pedido a la Junta que "cumpla los compromisos adquiridos desde hace meses".