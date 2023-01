Meses de retrasos para realizar gestiones en las oficinas de la Seguridad Social

Un cartel pegado en la puerta de una oficina de la Seguridad Social recuerda a los usuarios que para ser atendido presencialmente es obligatorio pedir cita previa. Pero muchos usuarios con los que ha hablado hoy Antena 3 Noticias nos aseguran que no hay manera de pedir cita ni por teléfono ni por internet, que no atienden las llamadas o que les dan fecha para iniciar las gestiones para varios meses después.

Se trata de un plazo demasiado largo cuando el asunto que tienen que gestionar es tan importante como empezar a cobrar su pensión de jubilación. Es el caso de Zacarías, padre de tres niños, que asegura llevar 2 meses seguidos sin recibir ingreso alguno debido a estos retrasos. No consigue que le atiendan por teléfono o que le reciban presencialmente ni aún levantándose a las 6 de la mañana, nos comenta.

Hemos hablado también con José María, afectado por un ERE en su empresa, y al que encontramos discutiendo acaloradamente con la vigilante de seguridad de una oficina de la Seguridad Social en Madrid. Asegura que ahora tiene que pagar intereses por no haber podido encontrar cita antes, y eso a pesar de que se desplazó a Sigüenza (Guadalajara) para hacer los trámites que no conseguía realizar en la oficina que le correspondía. "Me siento como un perseguido", asegura José María.

No son los únicos afectados, ni mucho menos. En Canarias nos encontramos a Guacimara preocupada porque lleva tres meses sin poder inscribir a su bebé en la Seguridad Social. O a Vanesa que asegura llevar seis meses esperando a que le tramiten el cobro del Ingreso Mínimo Vital.

Este nueva prestación, el Ingreso Mínimo Vital, es parte del problema según los funcionarios de la Seguridad Social. Sus representantes sindicales sostienen que los trabajadores están desbordados por la falta de personal y por el incremento de trámites como el IMV.

Begoña Gil, portavoz de sindicato CISF, recuerda que hay cerca de 25.000 trabajadores para atender a 20 millones de afiliados. Sin embargo el ministro José Luis Escrivá niega esos retrasos y asegura que "la Seguridad Social resuelve las pensiones de España en un promedio de 20 días", aunque también reconoce que hay un 20% menos de trabajadores en el organismo que hace una década. Un problema, dice el ministro, que se está intentando corregir.