Mercadona, reconocida como la empresa más innovadora en la distribución de España

Mercadona ha sido reconocida como la empresa más innovadora del sector de la distribución en España, según la segunda edición del ranking de compañías más innovadoras de Europa elaborado por la prestigiosa revista estadounidense Fortune, una de las publicaciones de referencia en el ámbito empresarial a nivel mundial.

La cadena de supermercados se convierte además en la única empresa española de distribución presente en esta clasificación europea, donde ocupa la octava posición dentro del sector. Este reconocimiento refuerza la apuesta de la compañía por la innovación como una de las principales palancas de crecimiento y mejora continua.

En el ranking general, que incluye 300 empresas de distintos sectores de toda Europa, Mercadona se sitúa en el puesto 148. La compañía protagoniza una de las mayores escaladas de la clasificación al avanzar 97 posiciones respecto a la edición anterior, cuando ocupó el puesto 245. De las 300 empresas incluidas en la lista, únicamente 12 son españolas.

Un modelo de innovación centrado en el cliente

La estrategia de innovación de Mercadona tiene como objetivo principal responder a las necesidades de sus clientes. Para ello, la empresa desarrolla un modelo propio y transversal basado en cuatro ejes.

El primero es la innovación de producto, impulsado a través de las sesiones de coinnovación que la compañía realiza junto a sus clientes en sus 20 centros especializados, lo que permite identificar mejoras y desarrollar nuevos productos adaptados a las demandas reales de los consumidores.

La segunda área se centra en la innovación de procesos, donde la transformación digital juega un papel clave. Mercadona continúa incorporando herramientas tecnológicas que contribuyen a optimizar la gestión de sus tiendas y mejorar la eficiencia operativa.

El tercer eje corresponde a la innovación social, desarrollada mediante la colaboración con entidades sociales. Por último, la compañía apuesta por una innovación abierta y colaborativa, trabajando junto a organizaciones especializadas en la búsqueda de soluciones innovadoras que aporten valor.

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