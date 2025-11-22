Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los mejores productos extremeños se exponen en la segunda edición de Feria Espiga agroalimentaria

Tres días de exposiciones, catas, talleres y charlas con los mejores chefs. El cocinero Toño Pérez, tres Estrellas Michelín, repite por segundo año como embajador del evento.

Ainhoa Lujambio
Publicado:

La II edición de la Feria Espiga Agroalimentaria reunirá, por segundo año, a todas las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura. Poco a poco esta feria se consolida como el gran escaparate de los productos agroalimentarios extremeños: “son productos que forman parte del ADN de Extremadura, vinculando de forma integral alimentación, cultura, sostenibilidad, innovación y turismo", ha explicado el presidente de la entidad patrocinadora, Caja Rural, Urbano Caballo.

Estrellas Michelín en la Feria

Toño Pérez, cocinero cacereño con tres estrellas Michelín, y embajador de la feria, ha destacado que un evento de estas características tiene “un potencial tremendo” porque están representados todos los productos únicos que da nuestra tierra. Estoy tremendamente feliz de ser el embajador de esta feria y promocionar e invitar a todo el mundo a que se acerque a Extremadura y puedan degustar esos productos maravillosos que tenemos”.

Escaparate de sabores

65 stands y 130 empresas mostrarán lo mejor de los productos extremeños; vino, aceite, queso, cordero, nueces, perrunillas, licores de cereza, mermeladas y por supuesto jamón. Todos estos productos se podrán catar y comprar durante el fin de semana en esta feria con sede en el recinto ferial de Badajoz, IFEBA, en espacios diferentes que suman 4.000 metros cuadrados, superficie que dobla a la del año pasado. Este evento pretende ser la gran cita de la gastronomía regional y el impulso económico del turismo rural y cultural pues cada vez hay más personas que viajan con el señuelo de un buen restauración hasta Extremadura.

Actividades

Está prevista la realización de demostraciones de cocina con creadores de contenido digital, mesas redondas temáticas con la participación de representantes de la Guía Michelin o la Guía Repsol y talleres infantiles de cocina, entre otras actividades. Además, la Feria albergará la celebración de los Premios Anuales de la Academia Extremeña de Gastronomía, la entrega de los Premios Espiga Cava, Espiga Jamón y Espiga Queso y el Concurso de Cocina Espiga de Cordero, así como la entrega de los Premios de Cocina de Ternera de Extremadura. La Feria Espiga contará con la visita de periodistas gastronómicos de prestigiosos medios nacionales con el objetivo de darse a conocer más allá de la región, tanto el evento, como los productos extremeños.

