Atresmedia consolida su liderazgo en el consumo digital y logra la mayor ventaja del año sobre su competidor

Atresmedia vuelve a liderar el consumo digital entre los grupos audiovisuales en España con 22,3 millones de visitantes únicos en octubre, según datos de Comscore MMX Multiplataforma. La cifra supone un crecimiento mensual del 5% y una diferencia del 96% respecto a su competidor directo —10,9 millones de usuarios más—, la mayor distancia entre ambos en 2025. El grupo sigue siendo líder de forma ininterrumpida desde abril de 2016 y se mantiene en la octava posición entre los sites más visitados del país.

La plataforma atresplayer alcanzó los 2,1 millones de usuarios únicos, reforzando su estrategia basada en calidad, innovación y diversidad. Entre sus estrenos recientes destacan nuevas entregas de 'Drag Race España', la segunda temporada de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' y 'Mar Afuera', adaptación española de la exitosa serie italiana 'Mare Fuori'. Con estos títulos, la plataforma continúa ampliando un catálogo que la consolida como la oferta en español más completa del panorama audiovisual.

Buenos datos para Antena 3 y laSexta

Por su parte, Antena 3 y laSexta encabezaron de nuevo el ranking de webs de televisión en consumo digital, manteniendo su dominio por cuarto mes consecutivo.

Antena3.com colidera el ranking y alcanzó 7,9 millones de visitantes, con un incremento del 19% respecto al mes anterior, gracias al éxito continuado de sus espacios informativos y de actualidad, destacando nuevamente con las ediciones de Antena 3 Noticias, que han sumado en septiembre 70 meses de liderazgo ininterrumpido y con sus ediciones nuevamente como las más vistas.

También contando con el seguimiento de sus programas y series. 'El Hormiguero', 'Pasapalabra' y 'La Ruleta de la Suerte' siguen imbatibles en sus franjas, mientras 'Sueños de libertad' y 'Y ahora Sonsoles' se consolidan como referentes de audiencia.

laSexta.com también superó los 7,9 millones de visitantes únicos, impulsada por la fuerza informativa de espacios como 'Al Rojo Vivo', 'Más Vale Tarde' o 'laSexta Noticias', con amplio seguimiento de la actualidad nacional e internacional.

El grupo completa su liderazgo digital con el crecimiento de Onda Cero, que suma 3,9 millones de visitantes únicos (+22%), impulsada por programas como 'Más de uno', 'La brújula' o 'Julia en la onda'. Europa FM también cierra octubre al alza, con 550.000 visitantes únicos gracias al dinamismo de 'Cuerpos especiales', el matinal de Eva Soriano y Nacho García.

