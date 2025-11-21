Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Audiencias Digitales

Atresmedia consolida su liderazgo en el consumo digital y logra la mayor ventaja del año sobre su competidor

El grupo audiovisual cierra octubre con 22,3 millones de visitantes únicos y una ventaja del 96% sobre su rival. Atresplayer, laSexta y Antena 3 refuerza su éxito, mientras Onda Cero y Europa FM crecen con fuerza.

Atresmedia consolida su liderazgo en el consumo digital y logra la mayor ventaja del año sobre su competidor

Atresmedia consolida su liderazgo en el consumo digital

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

Atresmedia vuelve a liderar el consumo digital entre los grupos audiovisuales en España con 22,3 millones de visitantes únicos en octubre, según datos de Comscore MMX Multiplataforma. La cifra supone un crecimiento mensual del 5% y una diferencia del 96% respecto a su competidor directo —10,9 millones de usuarios más—, la mayor distancia entre ambos en 2025. El grupo sigue siendo líder de forma ininterrumpida desde abril de 2016 y se mantiene en la octava posición entre los sites más visitados del país.

La plataforma atresplayer alcanzó los 2,1 millones de usuarios únicos, reforzando su estrategia basada en calidad, innovación y diversidad. Entre sus estrenos recientes destacan nuevas entregas de 'Drag Race España', la segunda temporada de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' y 'Mar Afuera', adaptación española de la exitosa serie italiana 'Mare Fuori'. Con estos títulos, la plataforma continúa ampliando un catálogo que la consolida como la oferta en español más completa del panorama audiovisual.

Buenos datos para Antena 3 y laSexta

Por su parte, Antena 3 y laSexta encabezaron de nuevo el ranking de webs de televisión en consumo digital, manteniendo su dominio por cuarto mes consecutivo.

Antena3.com colidera el ranking y alcanzó 7,9 millones de visitantes, con un incremento del 19% respecto al mes anterior, gracias al éxito continuado de sus espacios informativos y de actualidad, destacando nuevamente con las ediciones de Antena 3 Noticias, que han sumado en septiembre 70 meses de liderazgo ininterrumpido y con sus ediciones nuevamente como las más vistas.

También contando con el seguimiento de sus programas y series. 'El Hormiguero', 'Pasapalabra' y 'La Ruleta de la Suerte' siguen imbatibles en sus franjas, mientras 'Sueños de libertad' y 'Y ahora Sonsoles' se consolidan como referentes de audiencia.

laSexta.com también superó los 7,9 millones de visitantes únicos, impulsada por la fuerza informativa de espacios como 'Al Rojo Vivo', 'Más Vale Tarde' o 'laSexta Noticias', con amplio seguimiento de la actualidad nacional e internacional.

El grupo completa su liderazgo digital con el crecimiento de Onda Cero, que suma 3,9 millones de visitantes únicos (+22%), impulsada por programas como 'Más de uno', 'La brújula' o 'Julia en la onda'. Europa FM también cierra octubre al alza, con 550.000 visitantes únicos gracias al dinamismo de 'Cuerpos especiales', el matinal de Eva Soriano y Nacho García.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Paul Krugman, los aranceles de Trump y la transición energética: Así ha sido la cuarta jornada de Metafuturo

Metafuturo

Publicidad

Economía

Atresmedia consolida su liderazgo en el consumo digital y logra la mayor ventaja del año sobre su competidor

Atresmedia consolida su liderazgo en el consumo digital y logra la mayor ventaja del año sobre su competidor

Una televisión

El 93% de los españoles considera que los medios de comunicación "frenan" la desinformación

El SEPE avisa de lo que hay que hacer cada tres meses para mantener el paro

El SEPE alerta de lo que hay que hacer cada tres meses para no perder el paro

Metafuturo
Metafuturo

Paul Krugman, los aranceles de Trump y la transición energética: Así ha sido la cuarta jornada de Metafuturo

Oscar López Meta
Metafuturo

Óscar López, tras la multa de 479 millones a Meta: "Europa debate cómo garantizar la trasparencia algorítmica o la responsabilidad de las plataformas"

Imagen creada con ChatGTP
Hipotecas portátiles

Las hipotecas portátiles, la solución con la que Trump quiere acabar con el problema de la vivienda

¿Qué son las hipotecas portátiles? Hablamos con un experto hipotecario para analizar si la propuesta de Donald Trump se podría aplicar en España.

¿Tienen que cotizar lo mismo personas con hijos y sin hijos?
Pensiones

¿Tienen que cotizar más quienes no tienen hijos? El Pacto de Toledo, a revisión: "El sistema está en el pozo"

Nuestros hijos pagarán las pensiones del mañana, pero entonces en un país con una población envejecida ¿debería cotizar más quién no tiene descendencia?

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg

Condenan a Meta a pagar 479 millones a los medios españoles por competencia desleal

Metafuturo

El peligro de los algoritmos, la dopamina y la inteligencia artificial protagonizan la tercera jornada de Metafuturo

Edificios en el barrio de Valdebebas, Madrid

El precio medio de la vivienda marca un récord histórico: sube un 12,1% y supera los máximos de 2008

Publicidad