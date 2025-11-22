Los grandes retos abordados en Metafuturo: expertos, políticos y empresas analizan la era de la IA y el impacto de las redes

Esta semana se ha celebrado la cuarta edición de Metafuturo, el foro de reflexión organizado por Atresmedia. A lo largo de cinco jornadas se han abordado los grandes retos que afrontará la sociedad en los próximos años, de la mano de expertos, empresas y representantes políticos. La inteligencia artificial y el descontrol en las redes sociales han sido dos de los temas más recurrentes.

Por Metafuturo han pasado miembros del Gobierno y líderes de la oposición, dejando numerosos titulares sobre el papel de las grandes plataformas tecnológicas. Desde el escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en que la plataforma Meta tendrá que rendir cuentas en el Congreso, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclamó la verificación obligatoria de la edad para acceder a ciertos contenidos en redes sociales y el ministro Óscar López advertía de que el espacio digital "no puede ser la ley de la selva".

Yolanda Díaz plantea una 'tasa Trump' a las grandes tecnológicas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba en Metafuturo que Sumar exigirá al PSOE la creación de una 'tasa Trump' en la negociación con los socialistas. El objetivo, defendió, es que las grandes tecnológicas "paguen impuestos en España" y "pasen de la nube a la Hacienda pública".

Díaz critió con dureza la actuación de estas compañías: "Lo que hacen las grandes tecnológicas es una burla, y vamos a exigir la 'tasa Trump' al Partido Socialista en la negociación para que paguen impuestos y que pasen de la nube a la Hacienda pública".

Una semana de análisis sobre los retos de la sociedad

Metafuturo ha sido también un espacio para reflexionar sobre el tipo de sociedad que se quiere construir: una sociedad paritaria, con la salud en el centro ("sin salud no hay progreso") y preparada para los cambios que trae la revolución tecnológica.

La inteligencia artificial ha ocupado un papel protagonista en los debates. Los ponentes han descrito la IA como "los nuevos influencers", han hablado de "un cambio de era" y han defendido que la IA debe situarse "en el corazón de la empresa". También se ha subrayado que el 61% de los empleos "se van a beneficiar" de estas herramientas, al tiempo que se advertía de sus riesgos.

Uno de los puntos más críticos ha sido el impacto de los algoritmos en el comportamiento social, especialmente entre los más jóvenes. Se ha comparado el funcionamiento de las redes con "una droga, la dopamina", y se ha alertado de que el "nivel de amenaza es monstruoso" si no se regula adecuadamente el poder de las grandes plataformas y sus sistemas de recomendación.

Empresas y transformación económica

Las principales empresas españolas también han tenido un papel destacado en el foro. Daniel Cuevas, director general de Philip Morris, insistió en la necesidad de avanzar hacia un futuro sin humo y defendió que "la regulación para nosotros es absolutamente fundamental". Ha llegado a plantear el objetivo de "poner al cigarrillo de aquí a 10 años en los museos" y subrayó que "la nicotina no es cancerígena, el problema es la combustión, es el humo".

La transición energética, el futuro de los coches y la revolución de las telecomunicaciones también han formado parte del programa de debates. El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, alertó de que Europa está perdiendo el tren tecnológico: ha señalado que "en los últimos 20 o 30 años, Europa ha dejado de tener empresas tecnológicas de primer orden", una situación que vincula directamente con la "falta de inversión". Gayo también habló de los objetivos de las telecos en Europa y de los retos que plantea la inteligencia artificial, advirtiendo de que "va a automatizar procesos que estaban reservados para la mente humana".

Desde el sector del automóvil, el presidente y director general de Renault Group España, Josep María Recasens, abordó los retos de la industria, la introducción de la tecnología y los vehículos eléctricos en el mercado y las cuestiones relacionadas con la autonomía de los coches. Además, se ha reflexionado sobre el futuro de la economía en su conjunto y sobre la revolución que vive el mundo del espectáculo en un entorno cada vez más digitalizado.

Paul Krugman alerta sobre Trump y el giro autoritario en EEUU

Metafuturo también ha contado con voces internacionales de primer nivel, como el Nobel de Economía Paul Krugman. El economista cargó duramente contra la política arancelaria de Donald Trump y el rumbo político de Estados Unidos. "El epicentro de la locura del mundo es mi propio país", ha afirmado.

Krugman advertía del riesgo de que el Partido Republicano y el entorno de Trump "se estén convirtiendo en una especie de régimen autoritario", y señaló como referencia "el modelo de Orbán en Hungría o algo parecido". Según explicó, la inestabilidad generada por el líder republicano ha provocado que Estados Unidos "deje de ser un socio fiable".

Además, anticipó que Trump intentará "saltarse la Constitución" para buscar un tercer mandato, lo que incrementaría aún más la incertidumbre política y económica global.

El compromiso de Atresmedia con la información y el pensamiento crítico

La celebración de esta cuarta edición de Metafuturo subraya el compromiso de Atresmedia como grupo de comunicación de "informar con rigor y pensamiento crítico". El foro se consolida así como un espacio de análisis y debate sobre los grandes desafíos que marcarán el futuro.

Durante su discurso en la última jornada, José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia Corporación, reivindicó el papel del Grupo Planeta en ayudar a buscar soluciones para los retos del futuro. "Nos estamos reescribiendo en muchas facetas: en política, en tecnología, en la forma de hacer negocio. Y en ese intento de reescribirnos y ser una sociedad mejor desde nuestras actividades del Grupo Planeta creemos que una sociedad que lee es una sociedad mejor", dijo.

De esta forma muestra su compromiso con la cultura, la formación y el derecho a la información. En este sentido, quiso subrayar que ese derecho a la información es más necesario que nunca. "Desde Atresmedia somos líderes de información y sentimos la responsabilidad de informar con un rigor veracidad y ayudar a tener un pensamiento crítico", afirmó.

