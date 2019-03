Médicos y pacientes se unen de nuevo a la 'marea blanca' en Madrid

El centro de Madrid se ha vuelto a teñir este domingo del color blanco de las batas de miles de sanitarios que, de nuevo, han salido a la calle para protestar contra los planes de privatización de la gestión de seis hospitales de la región, algo que consideran "el mayor ataque al sistema sanitario público".

El mal tiempo no ha impedido que miles de médicos, enfermeros, familiares y usuarios de la sanidad pública se concentrasen en la Puerta del Sol, convocados por la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud, después de un largo peregrinaje desde los principales hospitales públicos de la región. Los trabajadores han confluido, en un primer momento, en la Plaza de Cibeles, procedentes de cuatro marchas que han partido, a primera hora, de los principales hospitales públicos de la Comunidad, entre ellos los afectados por el plan de viabilidad, como el Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo.

"La sanidad no se vende, se defiende" es el lema en el que han insistido los trabajadores, que se han preguntado en pancartas "Por qué externalizar sin antes escuchar". "No despidos, no traslados forzosos", repetían los eslóganes que llevaban a sus espaldas los trabajadores que, durante la marcha, han coreado, una y otra vez, el lema de la manifestación: "Queremos pacientes, no clientes". Los gritos a favor de lo público se han repetido junto con otros como: "Sanidad sí, negocio no", "Esta batalla no la vamos a perder" y "Sí se puede, sí se puede".

Los hospitales implicados, entre los menos costosos de Madrid

Los manifestantes han hecho el recorrido parapetados tras dos grandes pancartas en las que podía leerse: "No tenemos banderas ni políticos, tenemos pacientes" y "La sanidad no se vende, se defiende". Durante el recorrido hasta la Puerta del Sol, la portavoz de la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud, Concha García, ha pedido la paralización del plan de viabilidad porque a su juicio ese sería "el único paso para hablar de ajustes".

"Hay que parar el plan porque no nos lleva a ningún sitio", ha insistido la portavoz y también enfermera del hospital de Getafe (Madrid), al tiempo que ha recalcado que "no se puede permitir" que cambie el modelo sanitario en la Comunidad. García ha aprovechado el acto para anunciar que la Plataforma tiene la intención de convocar el lunes a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios a cinco minutos de silencio en favor de la sanidad pública.

Mientras Jesús Díez, también portavoz de la Plataforma y fisioterapeuta del hospital de Henares ha argumentado que, con estas movilizaciones, los sanitarios de Madrid están intentando "parar el inicio de lo que supondrá la privatización de la gestión sanitaria en el resto del Estado".

Una vez en la Puerta del Sol, una representación de los convocantes ha leído un manifiesto en el que se ha reiterado que el plan de viabilidad es el "mayor ataque" al sistema sanitario público y donde se ha criticado que el único argumento que dé el Gobierno sea la necesidad de ahorro. "No es cierto que la sanidad privada sea más barata que la pública", se ha señalado en la lectura del manifiesto, que añadía que "los hospitales que pretenden vender están entre los menos costosos de la Comunidad".

En el texto, que puso punto final a la manifestación, los convocantes también han querido dejar muy claro que la sanidad pública "no es gratuita como se dice" porque "se paga entre todos con los impuestos". Al término del manifiesto, los convocantes, anticipándose, han guardado cinco minutos de silencio mientras colocaban sobre sus cabezas papeles en blanco simulando "la gran ola" de la marea blanca.