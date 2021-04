Kim Kardashian debuta en la lista Forbes de los milmillonarios

Kim Kardashian se ha hecho un hueco en la lista de los más ricos de Forbes, la estrella de la televisión estadounidense ha amasado una fortuna de 1.000 millones de dólares detrás de los cuales están sus negocios de maquillaje, ropa para moldear el cuerpo y como no derivados de sus acuerdos publicitarios y "pequeñas inversiones".

La más famosa de las hermanas Kardashian se estrena en la lista de Forbes de milmillonarios habría incrementado su patrimonio desde los 780 millones de dólares el pasado mes de octubre hasta la cifra redonda de 1.000 millones de dólares actuales, según la revista Forbes.

La protagonista del programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians' creó en 2017 KKW Beauty siguiendo los pasos de su hermanastra Kylie Jenner y el año pasado vendió el 20% de su propiedad al conglomerado Coty por unos 200 millones de dólares.

Forbes estima que la participación de Kardashian en KKW Beauty alcanza unos 500 millones de dólares, mientras que la de Skims asciende a unos 225 millones de dólares, y esas cifras se suman al valor de sus tres viviendas en Calabasas (Los Ángeles), a una cartera de acciones y a otras rentas.

En 2019 su hermanastra Kylie Jenner fue nombrada como la milmillonaria "hecha a sí misma" más joven del mundo gracias a su negocio de maquillaje Kylie Cosmetics, aunque el título fue rectificado poco después y Forbes aclaró que algunas cifras estaban infladas.

Aunque Kim está en pleno proceso de divorcio de su marido el rapero Kanye West, con el que Kardashian tiene 4 hijos la lista Forbes ha vuelto a unirlos.