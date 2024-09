Los jóvenes españoles, entre los europeos que más tardan en irse de casa de sus padres: "No hay una estabilidad económica"

En esto de la emancipación no tienen nada que ver los países nórdicos con los del sur de Europa. En Suecia, Finlandia o Dinamarca los jóvenes dejan el hogar familiar para vivir su propia vida antes de los 22 años. En España, sin embargo, de media no se independizan hasta los 30,4 años, edad solo superada por otros países del sur como Eslovaquia, Croacia y Grecia, y muy a la par de los 30 años de Italia.

Son datos que ofrece la oficina estadística europea EUROSTAT, y que nos muestran como esa edad media de emancipación apenas ha variado en toda Europa en la última década, mientras que en España ha crecido de forma considerable desde los 28,9 años que se registraban en 2013 hasta esos 30,4 que constan como último registro. Y cuando hablamos de datos, hablamos de medias globales. Son muchos los que tienen que esperar una madurez aún mayor para cumplir su sueño vital.

El elevado precio de la vivienda es el principal motivo

Los motivos son evidentes. Unos precios de la vivienda (tanto en alquiler como en propiedad) que no están a su alcance y unos empleos que no ofrecen la estabilidad económica necesaria como para poder emprender una vida propia. "Están los precios superaltos y no hay una estabilidad económica para poderme ir a vivir sola", asegura una joven a Antena 3 Noticias.

Y en esto la estadística vuelve a jugar en contra de los más jóvenes. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa publicados por el INE más de la mitad de los trabajadores españoles (50,1% en concreto) superan los 45 años de edad. O dicho de otra manera, los mayores acaparan la mitad de todos los puestos de trabajo en España, lo que deja menos margen a los que están llegando ahora al mercado laboral.

Hace una década ese grupo de edad (los mayores de 45 años) solo representaban el 40% de toda la fuerza laboral en nuestro país, diez puntos por debajo de las actuales cifras. Este aumento se debe en buena medida al envejecimiento progresivo de la población en general pero también a las medidas que promueven cada vez más la ampliación de la vida laboral.

Si van cumpliendo años los trabajadores que llegan a ese tramo de edad, y los que ya estaban en él no dejan vacante su empleo, todo apunta a que ese porcentaje de trabajadores mayores de 45 años va a seguir creciendo en los próximos años, dejando cada vez menos espacio a los jóvenes.

