José Luis Escrivá insiste en "armonizar" impuestos y la ministra de Hacienda defiende la propuesta

No hay cambios de relevancia, aunque sí algún matiz. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta de armonizar los impuestos cedidos a las comunidades autónomas y, por lo tanto, limitar su capacidad fiscal. El cambio gira en torno a un verbo clave: recentralizar. Escrivá se desdice y asegura que no citó esa palabra durante su entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero, aunque lo cierto es que sí defendió esa posición tras una pregunta de Carlos Alsina. "Esto de la competencia fiscal es un asunto que jamás he entendido. Sería conveniente reducir el margen de las comunidades para decidir la política fiscal", aseguró, alabando a continuación el modelo australiano.

Hacienda apoya a Escrivá

Tras la tormenta política generada por sus palabras, hoy el ministro de Seguridad Social ha defendido que el Gobierno está con él y que defiende exactamente su posición: "es denunciable", insiste, lo que están haciendo la Junta de Andalucía y el gobierno de la Comunidad de Madrid con los impuestos. "Y sobre todo, cómo se está presentando, como un ejercicio deliberado de redistribución de riqueza entre comunidades a través de una medida fiscal. Y eso es denunciable", ha subrayado. Acto seguido, eso sí, Escrivá ha insistido en que la competencia en esta materia es de la ministra de Hacienda, y que ella deberá decidir qué hacer de cara al futuro.

"No hemos hablado de recentralización. Tenemos que evitar una competencia fiscal a la baja"

¿Y qué dice la aludida? "La posición del Gobierno siempre ha sido muy clara", ha expresado María Jesús Montero en los pasillos del Congreso. "En ningún caso hemos hablado de recentralización. El sistema fiscal debe ser progresivo y tenemos que evitar una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido" los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Es decir: Moncloa insiste en la crítica a los movimientos políticos de Andalucía o Madrid pero no defiende quitar competencias a las comunidades. "Armonizar no es centralizar. Lo que se habla es de evitar la eliminación de figuras fiscales. Hay autonomías que, por su mayor recaudación, tienen capacidades que no tienen otros territorios. No se puede jugar con esa capacidad recaudatoria", ha concluido Montero.

La ministra de Hacienda ha aplazado el debate de fondo sobre cómo las comunidades deben regular sus propios impuestos: "Cuando hablemos del modelo de financiación, tendremos que hablar de todo esto". En un primer momento, el Gobierno evitó apoyar de forma expresa al ministro de Seguridad Social. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, llegó a decir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trataba de una "opinión personal". Ayer en el Senado, Montero sí criticó las bajadas de impuestos "a los más ricos" y luego "estar permanentemente confrontando con el Gobierno de España porque dice que no tiene suficientes recursos".