Isabel Díaz Ayuso ofrece el hospital de pandemias de Madrid para almacenar la futura vacuna del coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves durante el pleno en la Asamblea de Madrid que ofrecerán el hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal para almacenar las vacunas del coronavirus que lleguen a España.

"Vamos a ofrecer el Zendal como almacén principal de las vacunas que vengan a España, de manera que pueda estar cerca del aeropuerto en condiciones óptimas y de esta manera seguir ayudando a combatir la pandemia", ha indicado ante los miembros de la Asamblea.

Ayuso solicita sanitarios voluntarios para trasladarse al hospital de pandemias

La Comunidad de Madrid ha comenzado este jueves a solicitar sanitarios voluntarios para comenzar sus labores en el nuevo hospital de pandemias trasladando a los profesionales que lo deseen de un centro a otro.

En el caso de que no hubiera voluntarios la movilidad de sanitarios se realizaría de manera forzosa en caso de que no haya suficientes voluntarios.

Ante estos hechos el enfermera Alma Blanco Carzorla, enfermera de la UCI del 12 de Octubre con contrato Covid. Asimismo, ha hecho hincapié en la movilidad forzosa de los refuerzos Covid en caso de que no haya suficientes voluntarios, y ha señalado que no le importa desplazarse una hora en coche para ir al nuevo hospital pero no lo ve necesario si su UCI "se va a cerrar porque todas las personas que trabajan en esa UCI son contratos".