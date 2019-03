La inmunidad parlamentaria protege a Sánchez Gordillo

Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y diputado andaluz de IU, ha dicho que aún no ha recibido ninguna citación para declarar por el asalto a un supermercado pero ha afirmado que no ha cometido delitos y que dará la cara.

Sánchez Gordillo, que se encontraba entre los jornaleros que desde hace 17 días ocupan la finca militar "Las Turquillas" de Osuna (Sevilla), ha afirmado que aún no ha recibido ninguna citación. Al ser aforado, Sánchez Gordillo no será detenido por el asalto a supermercados ya que solo podría serlo en caso de flagrante delito y sólo recibirá una citación judicial, según fuentes de la investigación.

El alcalde de la localidad sevillana ha afirmado que no tiene conciencia de haber intervenido en ningún delito y ha puntualizado: "No tengo problema en dar la cara porque solo hemos hecho un gesto simbólico de no violencia activa". "Cuando reciba la citación, ya veré lo que hago porque últimamente visitamos poco a los jueces ya que estamos condenados antes de llegar al juzgado", ha añadido

Él no es el único cargo público de Izquierda Unida que participó. El alcalde de Espera y el portavoz de El Coronil también tomaron parte en los asaltos. Las personas que asaltaron los supermercados son unas 200 y la denuncia de uno de los dos establecimientos es por robo y agresión a sus trabajadores.

Si el juez dictamina que ha habido violencia o intimidación contra los empleados o que se ha utilizado la fuerza para acceder al lugar, se enfrentarían a una pena de entre dos y cinco años de carcel.

Los partidos políticos se han pronunciado sobre lo sucedido. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha insistido en que su partido está en contra de cualquier "actuación delictiva", por lo que ha pedido que se cumpla la ley desde todos los ámbitos.

Por su parte, el PP exige a IU que se comporte como un partido que gobierna en coalicion con el PSOE en Andalucia y le acusa de estar dando una mala imagen del país.

La prensa extranjera lo que ha sucedido en España. En Alemania dicen que los sindicatos saquean los supermercados y en Francia afirman que juegan a ser Robin Hood.