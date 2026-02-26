Las once nuevas patologías que permitirán a más de 50.000 personas anticiparse a la jubilación a los 56 años

Unas 50.000 personas se verán afectadas por la nueva medida anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Tras varios meses estudiándolo, finalmente la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) ha terminado el procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad.

En la Comisión Técnica han participado especialistas médicos, científicos y expertos en discapacidad representantes del Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Médico Forense, la Sociedad Española de Medicina Interna, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Este último ha estudiado las solicitados y elaborado los informes de cada patología que ha terminado con que la Seguridad Social va a incluir 11 nuevas patologías generadoras de discapacidad en la norma que permite la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%.

Según ha anunciado la ministra Saiz, se trata de una medida con la que "el Gobierno estaba comprometido y que vienen a atender una demanda de este colectivo", ya que "es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación para equipararse al resto de los trabajadores".

Aunque el Gobierno aún tiene que modificar el texto, una vez se haya realizado, las personas trabajadoras con discapacidad que se vean afectadas por estas patologías pueden anticipar su edad de jubilación siempre que cumplan unos requisitos.

Deben de estar en alta o una situación similar a la de alta en la fecha del hecho causante, además de acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y, dentro de ese periodo, que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45%.

¿Cuáles son?

Si una persona padece alguna de estas once patologías podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años:

Espina bífida

Amiloidosis por transtiretina variante

Párkinson

Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert)

Enfermedad de Huntington

Enfermedad renal crónica estadio 5

Esclerosis sistémica

Lesión medular

Degeneración corticobasal

Atrofia multisistémica

Parálisis supranuclear progresiva

