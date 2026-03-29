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La huelga del personal de tierra amenaza con complicar la Semana Santa en los aeropuertos

Los 3.000 trabajadores afectados de doce aeródromos han convocado paros para el lunes, miércoles y viernes santo.

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La huelga del personal de tierra amenaza con complicar la Semana Santa en los aeropuertos | Pexels

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Gracia López
Publicado:

No hay Semana Santa sin vacaciones ni sin penitencia y la de este año podrían sufrirla los que viajen en avión si les coincide con alguno de los paros programados por el personal de tierra y facturación de doce aeropuertos de nuestro país. En la península están afectados el de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia y Málaga.

Lo notarán especialmente en los dos archipiélagos donde la empresa Groundforce tiene trabajadores en Palma de Mallorca e Ibiza. Pero Canarias será la comunidad más perjudicada, ya que afecta a cinco de sus aeródromos: los dos de Tenerife, el de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que son a la postre los más concurridos esta semana. De hecho, en las islas hay programados más de 15.000 vuelos hasta el seis de abril.

Los trabajadores piden una correcta aplicación de las tablas salariales y, en particular, sobre la aplicación del diferencial derivado del IPC para no perder poder adquisitivo.

Son más de 3.000 empleados de la empresa Groundforce, encargada de dar servicio a las aeronaves en tierra, personal de facturación y servicios en la terminal.

Hay convocados paros el lunes, miércoles y viernes santo en diferentes franjas horarias. Entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. De 11:00 a 17:00 y por la noche entre las 22:00 y las 00:00.

Estaba previsto que la huelga comenzara el viernes 27 de marzo, pero se pospuso en un intento de acercamiento entre las partes. Los paros darán comienzo el lunes 30, seguirán el miércoles 1 de abril y el viernes santo.

Según los sindicatos, hay voluntad de diálogo entre trabajadores y patronal, pero si no llegan a un acuerdo en los próximos días, no descartan prolongar la huelga los fines de semana de aquí a final de año.

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