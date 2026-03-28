Viajar en Semana Santa se está convirtiendo en un lujo: ya es un 18% más caro

Las primeras vacaciones del año ya están aquí y, con ellas, el deseo de desconectar. Muchos españoles aprovechan estos días para ir a zonas de España con más sol y disfrutar de la playa. Sin embargo, este 2026 viajar cuesta más: según la Asociación Española de Consumidores, las mismas vacaciones que el año pasado costarán un 18% más en un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre internacional.

Aun así, las ganas de descansar pesan más que la economía para muchos turistas. "Tengo ganas de vacaciones y empiezo hoy además". Pero eso sí, los que viajan lo hacen con limitaciones y con un presupuesto mucho más justo. Como es el caso de Linda y Mikel, dos turistas de fuera. "Nosotros vinimos hace ocho meses y lo encuentro como un 15% más alto". Una subida que obliga a replantear el gasto: "Estuvimos mirando en varias webs comparadoras de precios de viajes y de hoteles", explican.

El aumento de precios responde a varios factores, entre ellos el impacto de la situación internacional, como la guerra de Irán, y el incremento general de costes en transporte y alojamiento. Desde el sector hotelero reconocen esta subida, pero admiten que están intentando ayudar a los turistas con esta situación. "Son un poco más caras, pero el sector también está intentando contener", señala Alejandro Eguía, gerente y premiado en hostelería en Sitges.

A pesar de todo, cerca del 70% de los españoles viajará durante estas fechas. "Tres días nos vamos fuera y luego aquí, hemos tenido que recortar en gastos"; "Te vas si tienes algo fuera, una casa fuera; si no, te quedas y ahorras para unas vacaciones en verano", cuentan varios turistas.

Los que viven en la costa lo tienen más sencillo, como es el caso de esta vecina de Barcelona, que ha preferido ahorrarse el gasto y esperar directamente a las vacaciones de verano: "Yo no me voy de vacaciones, yo me quedo aquí a disfrutar del sol y de la playa".

Una tendencia que ya está provocando cambios de destino e incluso cancelaciones. Viajar sigue siendo una prioridad, pero este año toca hacerlo con calculadora en mano.

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