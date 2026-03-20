Combustible
Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti con el radar de la OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanza un radar para facilitar la gasolinera más barata ante la subida de precios de los carburantes.
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El conflicto bélico en Oriente Medio cada vez extiende más sus fronteras. No solo acaba por salpicar a más países, sino que siguen expandiéndose sus consecuencias económicas. Desde su inicio el pasado 28 de febrero, la subida de los precios de los carburantes comenzaba a notarse en el bolsillo de los españoles. Cada día que pasa, repostar es un poco más caro. Aunque para paliar esta subida, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un radar que detecta los surtidores más baratos a tu alrededor.
Hoy llenar el depósito es hasta 20 euros más caro que semanas antes de que Estados Unidos e Israel atacasen Irán. Según los datos de la OCU, el diésel se ha encarecido un 31% y la gasolina un 19%. Especialmente, se ha notado la subida en el precio del barril de Brent.
"Los consumidores no somos tontos, sabemos lo que cuestan los productos y cómo nos los suben de manera inmediata", ha recalcado Enrique García, portavoz de la OCU. El defensor de los consumidores busca ir un paso más allá: "Hemos pedido que la CNMC investigue, porque es evidente que el coste de producción de la gasolina que teníamos justo cuando empezó a subir el petróleo no es a un petróleo a más de 100 euros y eso es evidente.
Cómo funciona el radar
Los conductores a menudo se aventuran en comparar precios y encontrar la gasolinera más barata. Con la página oficial de la OCU, ahora es más fácil: "Con OCU (y KITT), ahorra al repostar. ¿Repostar barato? Te decimos dónde. Rápido y sin rodeos", apunta su web. Tal y como detalla Enrique García, su uso es muy simple: "Se introduce el código postal, y a partir de ahí, se ponen los kilómetros de búsqueda que quieres recorrer, la capacidad de depósito en litro y el tipo de combustible".
Además, este radar se puede activar en cualquier dispositivo móvil, donde aparecen los precios de las gasolineras a tu alrededor. La herramienta permite consultar de forma rápida y en cualquier momento los precios más competitivos del combustible. Para obtener la app móvil, bastaría con acceder al enlace, pulsar en el botón 'Descargar acceso directo' y el navegador preguntará si deseas añadir este acceso a la pantalla de inicio de su teléfono.
"Empoderar al consumidor" es el objetivo principal de esta innovadora medida. Es de vital importancia dotar a los conductores de la autonomía necesaria para elegir libremente dónde repostar y al precio que consideren.
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