Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti con el radar de la OCU

El conflicto bélico en Oriente Medio cada vez extiende más sus fronteras. No solo acaba por salpicar a más países, sino que siguen expandiéndose sus consecuencias económicas. Desde su inicio el pasado 28 de febrero, la subida de los precios de los carburantes comenzaba a notarse en el bolsillo de los españoles. Cada día que pasa, repostar es un poco más caro. Aunque para paliar esta subida, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un radar que detecta los surtidores más baratos a tu alrededor.

Hoy llenar el depósito es hasta 20 euros más caro que semanas antes de que Estados Unidos e Israel atacasen Irán. Según los datos de la OCU, el diésel se ha encarecido un 31% y la gasolina un 19%. Especialmente, se ha notado la subida en el precio del barril de Brent.

"Los consumidores no somos tontos, sabemos lo que cuestan los productos y cómo nos los suben de manera inmediata", ha recalcado Enrique García, portavoz de la OCU. El defensor de los consumidores busca ir un paso más allá: "Hemos pedido que la CNMC investigue, porque es evidente que el coste de producción de la gasolina que teníamos justo cuando empezó a subir el petróleo no es a un petróleo a más de 100 euros y eso es evidente.

Cómo funciona el radar

Los conductores a menudo se aventuran en comparar precios y encontrar la gasolinera más barata. Con la página oficial de la OCU, ahora es más fácil: "Con OCU (y KITT), ahorra al repostar. ¿Repostar barato? Te decimos dónde. Rápido y sin rodeos", apunta su web. Tal y como detalla Enrique García, su uso es muy simple: "Se introduce el código postal, y a partir de ahí, se ponen los kilómetros de búsqueda que quieres recorrer, la capacidad de depósito en litro y el tipo de combustible".

Además, este radar se puede activar en cualquier dispositivo móvil, donde aparecen los precios de las gasolineras a tu alrededor. La herramienta permite consultar de forma rápida y en cualquier momento los precios más competitivos del combustible. Para obtener la app móvil, bastaría con acceder al enlace, pulsar en el botón 'Descargar acceso directo' y el navegador preguntará si deseas añadir este acceso a la pantalla de inicio de su teléfono.

"Empoderar al consumidor" es el objetivo principal de esta innovadora medida. Es de vital importancia dotar a los conductores de la autonomía necesaria para elegir libremente dónde repostar y al precio que consideren.

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