Huelga aeropuertos en Semana Santa: qué pasa si mi vuelo se retrasa o cancela y cómo pedir devolución

Este lunes 30 de marzo arranca una huelga indefinida hasta en 12 aeropuertos españoles que afecta a más de 3.000 empleados de la empresa Groundforce, encargada de funciones claves como carga de equipaje, repostaje y asistencia a pasajeros, entre otros. Este parón puede complicar los planes de cientos de miles de personas que viajarán a lo largo de esta Semana Santa.

Cuándo son y en qué franjas horarias

La huelga ha sido convocada por los sindicatos CCOO, UGT y USO y los días afectados serán lunes, miércoles y viernes en tres franjas horarias: de 5:00 a 7:00 horas, de 11:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 00:00 horas. En cuanto a los aeropuertos afectados, estos se encuentran a lo largo y ancho de gran parte de la península y sus islas: Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia.

¿Cómo pedir devolución si se retrasa o se cancela mi vuelo?

Por lo tanto, si nuestro vuelo se ve afectado, cancelado o suspendido los pasajeros tienen derecho a reclamar y ser indemnizados por ello. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) recomienda actuar de una determinada manera para no salir perjudicados de este posible percance.

1. Devolución del precio del billete: La compañía debe abonarlo en un plazo no superior a 7 días desde que se confirmó la cancelación. En el caso de que el vuelo se retrase más de cinco horas también deben devolver el dinero. Si por ejemplo la aerolínea ofrece una alternativa en otro transporte y el pasajero acepta ya no podrá pedir el reembolso del dinero.

2. Compensación económica : Si el vuelo se cancela, además del reembolso del precio de este, la aerolínea puede verse obligada a indemnizar con más dinero dependiendo del tipo de viaje: si el vuelo es de hasta 1.500 km tendrá que devolver 250 euros y125 si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 2 horas. Si el viaje oscila entre los 1.500 y 3.500 km la devolución es de 400 euros, y la mitad (200) si se ofrece otro vuelo sin demorarse más de tres horas respecto al horario original. Por último, si el viaje era fuera de la Unión Europea, o equivalente a 3.500 km de distancia, serán 600 euros (300 euros si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 4 horas).

: Si el vuelo se cancela, además del reembolso del precio de este, la aerolínea puede verse obligada a indemnizar con más dinero dependiendo del tipo de viaje: si el vuelo es de hasta 1.500 km tendrá que devolver 250 euros y125 si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 2 horas. Si el viaje oscila entre los 1.500 y 3.500 km la devolución es de 400 euros, y la mitad (200) si se ofrece otro vuelo sin demorarse más de tres horas respecto al horario original. Por último, si el viaje era fuera de la Unión Europea, o equivalente a 3.500 km de distancia, serán 600 euros (300 euros si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 4 horas). 3. Derecho de atención: En este caso, si se retrasa más de dos horas, la compañía deberá ofrecer gratis al pasajero comida y bebida, dos llamadas telefónicas o acceso al correo y alojamiento si es necesario, incluido el transporte entre el aeropuerto y su alojamiento.

¿Hasta cuándo puede durar?

Según los sindicatos, hay voluntad de diálogo entre trabajadores y patronal, pero si no llegan a un acuerdo en los próximos días, no descartan prolongar la huelga los fines de semana de aquí a final de año. Los trabajadores que ejercerán su derecho a la huelga piden una correcta aplicación de las tablas salariales y, en particular, sobre la aplicación del diferencial derivado del IPC para no perder poder adquisitivo.

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