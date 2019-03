"No hay suficientes leds para cambiar todas las bombillas de España"

Carlos Herrera en su programa de radio ha hablado con un fabricante de bombillas, que afirma el cambio supone hacer una gran "inversión económica" aunque no es un coste "tan exagerado como piensa la gente" teniendo en cuenta el dinero que se ahorraría a largo plazo. De todos modos, para el experto la situación no es sencilla ya que en estos moemntos "no hay suficientes bombillas" para cambiar de inmediato todo el alumbrado público español y hacen falta tiempo y un presupuesto para adoptar esta medida.

Además, durante la entrevista con Carlos Herrera, el experto ha explicado que en el caso de los túneles, el gobierno tiene un problema añadido que sería la necesidad de cambiar no sólo las bombillas, sino también el mecanismo eléctrico, lo que supondría un gasto añadido.

Bombillas de bajo consumo en hogares

Por otro lado, y poniendo como ejemplo una casa con cuatro habitaciones, con un total de 20 bombillas, el experto hace una estimación de un gasto de unos 600 euros en cambiar las bombillas 'tradicionales' por unas de bajo consumo. Aunque la amortización no comenzaría hasta "dos o tres años después" la medida daría buenos resultados a largo plazo por la duración de los nuevos elmentos.