Grecia presenta hoy su plan de reformas ante el Eurogrupo

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona escucharán este lunes la exposición del titular griego Yanis Varufakis sobre las reformas inmediatas con las que el país quiere aumentar la recaudación de impuestos, pero no tomará decisiones sobre un adelanto que alivie la urgencia de liquidez de Atenas.



Varufakis envió al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, una carta con siete puntos sobre medidas que quiere aplicar de manera acelerada, entre ellas la mejora de la recaudación del IVA mediante patrullas particulares, a la que el holandés ha respondido "positivamente", según fuentes gubernamentales helenas, aunque algunos medios sostienen que Bruselas no se da por satisfecha.



El propio Dijsselbloem dijo este domingo en una entrevista con el diario holandés 'Volkskrant' que "Grecia tiene una necesidad urgente de dinero porque sus arcas parece que están casi vacías, pero tiene que dar algún paso antes de recibir dinero".



"No creo que vaya a pasar este mes", señaló, al tiempo que recalcó que "solo daremos dinero cuando los griegos muestren que han dado pasos".



Fuentes europeas subrayaron que las siete medidas representan solo una parte de las que Atenas debe especificar hasta abril y adoptar con las instituciones, por lo que no habrá ninguna decisión en la reunión de los diecinueve países que comparten el euro.



"Las instituciones tendrán que analizar todas las medidas exigidas en su totalidad" en el acuerdo alcanzado en febrero para determinar si impactan o no negativamente en los objetivos presupuestarios, la recuperación económica o la estabilidad financiera, y asegurarse de que estén plenamente financiadas.



"De momento esas discusiones no han empezado", indicaron las fuentes europeas.



La posibilidad de que se adelante parte de la ayuda financiera a Grecia al dividirla en diferentes tramos, ha sido mencionada por el propio Dijsselbloem en una entrevista, y en teoría podría hacerse si Atenas acelerase extremadamente la implementación de las reformas.



No obstante, en términos prácticos y de calendario, esta opción no se considera factible en el Eurogrupo, al menos de momento, de acuerdo con las fuentes.



En la reunión del Eurogrupo también se abordará el estado del rescate de Chipre, en cuyo caso está aún bloqueado el próximo desembolso por problemas con la legislación sobre desahucios.



Por otra parte, el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha sido invitado a exponer a sus homólogos las reformas que ha llevado a cabo España en los últimos años, con un énfasis en los servicios, porque el país es considerado "un ejemplo para otros" que van más retrasados, según el ministerio de Economía.



Guindos hará referencia a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, a las licencias y a los horarios comerciales, entre otras reformas, y se espera que genere "ideas" o "enriquezca" los debates internos a la hora de diseñar y elaborar los programas nacionales de reformas que la CE espera para abril.



En el Eurogrupo, indicaron las fuentes, también se discutirá el cumplimiento de las reglas de consolidación fiscal con respecto a los planes presupuestarios de este año, y se aprobará un comunicado en el que, para España, "no habrá ninguna sorpresa". Las mismas fuentes del ministerio de Economía aseguran que en la declaración del Eurogrupo se dejará claro que la CE ve ahora "alcanzable" el objetivo de déficit para este año, establecido en el 4,2 % del PIB, y apuntan a que la CE ha elevado en seis décimas su previsión de crecimiento, hasta el 2,3 % del PIB.