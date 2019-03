El Govern catalán no descarta bajarse el sueldo de nuevo en pro de la sanidad

El Govern catalán no ha descartado la posibilidad de rebajarse el sueldo para contrarrestar el efecto de los recortes, después de que representantes de las juntas clínicas de los ocho principales hospitales públicos de Cataluña y el sindicato Metges de Catalunya (MC) hayan pedido a diputados, miembros del Ejecutivo catalán y a toda la administración que así lo hagan para aportar este montante de dinero al déficit sanitario del Instituto Catalán de la Salud (ICS).



Aunque no lo han abordado en la reunión del Consell Executiu, en rueda de prensa el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha recordado que el anterior gobierno tripartito y los diputados ya se bajaron los sueldos, y que el Parlament también ha reducido su presupuesto.



"Pero no digo que no se pueda volver a hacer. Ya se verá", ha remarcado Homs, destacando que cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo pidió cuando estaba en la oposición fue criticado porque se dijo que era testimonial.



Pese a indicar que aunque se quedaran sin cobrar sólo harían "cosquillas" al problema económico, ha admitido que se trata de un valor pedagógico y que no se pueden pedir sacrificios si antes uno no se los aplica.



Por ello, ha constatado que el Govern de Artur Mas optó también por reducir su número de departamentos y asesores: "Si esto se ha consumido y hay que hacer un nuevo gesto, no lo descarto".



"No se han falseado" datos sobre las listas de espera

Con el sector médico revuelto por los recortes presupuestarios, el Govern también ha dado plenas garantías de que ni en la etapa de Artur Mas ni en la de José Montilla, "no se han falseado" datos sobre las listas de espera sanitarias ni en este año ni en el anterior.



Respecto a si el Govern considera que su política continúa ratificada por los ciudadanos, Homs ha reconocido que es lógico que no reciban un aplauso pero considera que tienen su comprensión.



"No hemos engañado a nadie. Es antipático lo que hacemos y seguiremos con esta determinación porque no tenemos alternativa si queremos salvar el Estado del Bienestar. No podemos continuar gastando lo que no tenemos", ha zanjado.