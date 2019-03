González Pons: "Zapatero es la cigarra de la fábula: baila y sonríe pero no trabaja"

Ha considerado que el Gobierno tiene dos formas de afrontar el desempleo: con la, y ha insistido en que “llevamos demasiado tiempo instalados en la de la cigarra”.“Zapatero es la cigarra de la fábula:, pero es incapaz de trabajar, tomar medidas impopulares y hacer ajustes”, ha protestado.En opinión de González Pons, no parece que la reacción a la crisis vaya a ser inmediata, porque “tenemos un presidente que silva como un boy scout mientras la economía se desploma”.La reunión entre el presidente, Rodríguez Zapatero, y del líder de la oposición, Mariano Rajoy, finalizó este miércoles con un acuerdo para la Ley de Cajas de Ahorro que el portavoz del PP ha valorado de “importante pero insuficiente”.“La política de fotos no resuelve los problemas”, ha continuado. “Zapatero hoy tiene tantos problemas que es imposible que se ocupe de los de los españoles”.Un día después de que las protestas por el plan de ajuste griego causaran tres muertos y decenas de heridos en Atenas, el portavoz popular ha considerado que los ciudadanos temen que esas mismas escenas se repitan en España.“En Grecia se vive las consecuencias de muchos años de políticas mentirosas”, ha opinado.González Pons ha dicho estar de acuerdo con las ayudas a Grecia siempre que el Gobierno aplique otros recortes. Ha puesto como ejemplo que prefiere “que no se reduzcan los Guardias civiles y sí los asesores de Zapatero”.