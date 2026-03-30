Golpe a las hipotecas: el euríbor registra su mayor subida mensual desde 2023

Una de las muchas consecuencias del encarecimiento del nivel de vida debido a la guerra en Oriente Medio es la subida del Euríbor, que ha registrado su mayor subida mensual desde hace tres años (2023). El índice de referencia se ha situado ya en el 2'53%, por lo que las hipotecas volverán a subir.

Un 'palo' para los que tengan hipoteca variable y mixta

Exceptuando aquellos que tengan hipoteca a cuota fija, los de variable y mixta sufrirán una subida mensual en el pago de su casa, especialmente aquellos cuya revisión anual coincida con el dato de marzo. Es la primera vez que se encarecen en los últimos dos años.

El euríbor ha registrado una subida porque los bancos centrales, al igual que los mercados, ya están descontando una posible y futura inflación debido al encarecimiento de los precios por la guerra en Irán. Hay que tener en cuenta que el BCE mantuvo los tipos de interés al 2% (sin cambios) por quinta vez consecutiva el pasado 19 de marzo, cuando tuvo lugar la última reunión. "La guerra en Oriente Próximo ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico, que hacen que las perspectivas sean mucho más inciertas", se explicó entonces en el comunicado.

Por supuesto, aquellos que quieran una hipoteca de tipo fijo pero que todavía no la hayan firmado se verán perjudicados porque el precio ya está ajustado al Euríbor. De momento, en cuanto a la siguiente decisión oficial de tipos del BCE, esta tendrá lugar el 30 de abril de 2026, hasta entonces, el euríbor podría incluso continuar al alza. De momento parece claro que se espera una subida de los tipos (veremos si a 2'25 o a 2'5%), aunque todo dependerá del curso de la guerra.

El acceso a la vivienda sigue en un estado crítico, y es a que a los precios de los alquileres y la firma de compras, se ha sumado una subida del euríbor que encarecerá el tipo de interés y obligará a pagar más por el crédito a millones de europeos.

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