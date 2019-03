El Ministerio de Fomento y los sindicatos CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo "global" sobre los servicios mínimos a aplicar en los transportes durante la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre que establece el funcionamiento del 25% de los trenes de cercanías.



En una rueda de prensa celebrada a las cinco de la madrugada los responsables de Fomento y de los sindicatos explicaron los puntos del acuerdo.



Además de las cercanías, cuyos servicios mínimos se elevarán al 30% durante las horas punta, se garantizan el 10% de los vuelos peninsulares, cifra que se eleva al 50 por ciento en el caso de los trayectos entre la península y los archipiélagos canario y balear y entre las propias islas.



Se ha fijado también el funcionamiento del 20% de los trenes AVE y el 40% de los vuelos intercontinentales, en tanto que en los trayectos aéreos con destino u origen en la Unión Europea, los servicios mínimos cubrirán el 20 por ciento de los vuelos.



Los servicios mínimos establecen para el transporte ferroviario, el funcionamiento del 25% de los trenes de cercanías y del metro, que se aplicarían durante la hora punta, con un tren cada 30 minutos, entre las seis y las nueve de la mañana y entre las cinco y las ocho de la tarde.



En caso del transporte de viajeros por carretera, los sindicatos piden que no se preste servicio en las líneas que coincidan con otros medios de transporte, mientras que en las no coincidentes, se propone la circulación de entre uno y tres servicios de cabecera a final de línea y viceversa, según el número de servicios diarios habituales.



Para el transporte aéreo nacional, un vuelo por trayecto de ida y vuelta en los servicios que conecten entre si los principales aeropuertos nacionales y cuya distancia supere los 500 kilómetros.



Entre la península y las islas, así como Melilla, se propone mantener un vuelo por trayecto de ida y vuelta, al igual que en los servicios regulares interinsulares programados para el día de la huelga (Fomento propone que operen un 25 por ciento de los vuelos).Los vuelos intercontinentales con llegada al territorio nacional que hayan despegado antes de las 00.00 horas locales de España el día de la huelga también están incluidos en los servicios mínimos.



Respecto al transporte marítimo, se disponen servicios mínimos entre la Península y las islas y Ceuta y Melilla.



CCOO y UGT proponen también que los transportes que atiendan las necesidades de hospitales u otras instalaciones sanitarias tendrán consideración prioritaria, por lo que se garantizarán los servicios mínimos de ambulancias, transporte de medicinas y elementos urgentes que sean necesarios para garantizar la vida, la salud y la seguridad de las personas.



Diez horas después del comienzo de la reunión en la tarde de ayer, por parte del Ministerio de Fomento rubricaron el acuerdo un equipo encabezado por el secretario de Estado de Transportes, José Luis Cachafeiro.



En la huelga del 27 de enero de 1994 hubo un acuerdo parcial sobre los transportes durante la huelga, ya que se garantizaron el transporte marítimo, aéreo nacional, por carreteras y FEVE en hora punta, pero no hubo consenso en cercanías y tráfico aéreo internacional.



El 20 de junio de 2002, con unos servicios mínimos similares a los de la huelga general de ocho años atrás, los sindicatos decidieron recurrirlos por considerarlos abusivos.