El Gobierno griego, seguro de que los socios europeos aceptarán sus reformas

El Gobierno de Tsipras trabaja a contrarreloj para elaborar un plan de reformas que convenza a los socios europeos. El ministro de Finanzas, YanisVaroufakis, se mostraba seguro de que Europa aceptará sus propuestas: "Confiamos en que la lista va a ser aprobada por las instituciones y por lo tanto, nos embarcaremos en una nueva fase de estabilización y crecimiento", dijo en declaraciones a Reuters.

Horas antes, el primer ministro griego aseguraba que el acuerdo alcanzado con el Eurogrupo supone "haber ganado una batalla pero no la guerra" aunque se felicitaba por haber conseguido mantener "la dignidad de Grecia".

En cambio, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble, no variaba en su posición:"Hasta que no se concluya con éxito el programa para Grecia, no habrá más pagos, eso está claro".