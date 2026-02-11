Trabajadores del sector ferroviario, a Sánchez: "Si se han seguido los protocolos y se ha producido un accidente, habría que cambiarlos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la inversión destinada al sistema ferroviario y ha asegurado que la infraestructura implicada en la tragedia cumplía "rigurosamente todos los protocolos de mantenimiento y control". En su comparecencia, el jefe del Ejecutivo ha detallado la renovación de la vía, las inspecciones realizadas y el refuerzo presupuestario en conservación, sin introducir autocrítica en su intervención.

Sánchez ha explicado que la infraestructura fue renovada en junio y que las revisiones técnicas se efectuaron conforme a calendario. También ha subrayado el incremento de recursos destinados al mantenimiento. Aun así, ha reconocido que "el protocolo no es infalible" y ha apuntado: "Es probable que una de las lecciones de esta terrible tragedia sea que estos protocolos no son infalibles".

Qué incluyen los protocolos de prevención

Los protocolos a los que se ha referido el presidente abarcan medidas de prevención que comprenden la renovación de la infraestructura, las inspecciones periódicas y las tareas de mantenimiento. Según su exposición, todos estos mecanismos estaban en regla en el momento del suceso.

En ese contexto, Sánchez ha defendido que España cuenta con "uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo" y ha insistido en que "es seguro". Además, ha rechazado las críticas sobre la falta de inversión y ha afirmado que "que el Gobierno no invierte en mantenimiento es una mentira colosal". El presidente ha añadido que, en una red de gran extensión, es normal que se produzcan incidencias.

Trabajadores del sector ferroviario

Algunos empleados del sector ferroviario escuchaban las palabras del jefe del Ejecutivo a través de sus teléfonos móviles. "Nuestro sistema es uno de los mejores del mundo, repito, uno de los mejores", se oía en la retransmisión. También la afirmación de que el sistema "es seguro"y la referencia a que la falta de inversión "es una colosal mentira".

Desde el ámbito técnico, ingenieros consultados consideran que el debate no debe limitarse al cumplimiento formal de los protocolos y apuntan a la necesidad de revisar otros elementos del sistema. En paralelo, representantes sindicales como Noelia Martín, secretaria del sector ferroviario de CGT, han seguido la intervención para valorar el alcance de las explicaciones ofrecidas: "Si se han seguido los protocolos y se ha producido un accidente, entonces, obviamente, habría que cambiarlos". Algunas tripulantes explicaban que "lo que estamos viendo es que toda esa inversión va a parar a empresas privadas"

Además, aseguraban: "De 26 años que llevo de tripulante, he vivido épocas muchísimo mejores. Últimamente, viajamos con el corazón en un puño".

