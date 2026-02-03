Streaming en directo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que podría aprobarse un nuevo decreto para revalorizar las pensiones

El Gobierno podría llevar hoy al Consejo de Ministros un nuevo decreto para revalorizar las pensiones. La subida de las mismas ya se aprobó en otro Consejo de Ministros, pero formaba parte de un decreto ómnibus con otras medidas del escudo social que han impedido alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria. Ahora el Ejecutivo podría trocearlo y presentar uno específico en el que solo se vote el incremento de las pensiones.

La duda es qué ocurrirá con las medidas antidesahucios que exigen desde la izquierda pero que PNV y Junts piden modificar. Sumar ya no pone como línea roja que vayan juntas todas las medidas siempre que vayan "todas las medidas. Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de la suspensión de los desahucios". La postura del PNV pasa por rechazar el decreto ómnibus si el texto no exime a los propietarios con una vivienda en alquiler de la prohibición de desahucios a personas vulnerables. El PP, por su parte, ha indicado que su partido solo apoyará la subida de las pensiones si va "en solitario" y no en un decreto 'ómnibus'.

En otro orden de cosas en la reunión de Moncloa se dará hoy luz verde a una modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para mejorar las retribuciones de los abogados del turno de oficio. Lo hará a través de un Real Decreto cuya tramitación urgente se aprobará este martes en el Consejo de Ministros.