Fue Méndez quien pidió a Zapatero que no asistiera "al acto sindical" de Rodiezmo

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado este martes en Santander que no le parecía "concebible" que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asistiera "al acto sindical" de Rodiezmo con una huelga general convocada.



A preguntas de la prensa, Méndez ha subrayado que "no he concebido, en ningún momento", que el presidente acudiera a la fiesta minera leonesa de Rodiezmo, un acto "con raíz sindical", cuando se ha convocado una huelga general para el 29 de septiembre.



Las declaraciones efectuadas ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señalando que Rodríguez Zapatero no irá este año al acto organizado por SOMA-UGT, "coinciden con lo que yo pensaba", ha indicado Méndez, quien ha insistido en que "en ningún momento" ha "concebido" que el presidente fuera a acudir.



El secretario general de UGT se ha pronunciado así en una rueda de prensa con motivo de la asamblea de delegados convocada por UGT y CC.OO. en Santander con motivo de los actos promovidos ante la huelga general.