El FMI apuesta por aumentar el fondo de rescate europeo para apuntalar a España e Italia

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, abogó por "aumentar" pero no "doblar" los fondos de rescate europeos para que países como España e Italia no se vean arrastrados a una crisis de liquidez.



En una conferencia en Berlín ante la Sociedad Alemana de Política Exterior, Lagarde aseguró que unos "cortafuegos más grandes" son imprescindibles en la Unión Europea (UE) para evitar el contagio de más economías con problemas de endeudamiento. "Creemos que son necesarios cortafuegos más fuertes.



Sin ellos, países como Italia y España, que son fundamentalmente capaces de pagar su deuda, podrían incurrir en un problema de falta de liquidez por culpa de una situación anormal en los mercados", aseguró. Indicó que basta con incrementar la capacidad financiera de los fondos, que no es necesario doblarlos, de una forma "creíble" y "operativa".



Además, se mostró a favor de transferir los recursos no utilizados del temporal Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) al permanente Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE) cuando este comience a funcionar a mediados de 2012. Así se rompería el "círculo vicioso" de los bancos dañando las finanzas estatales y éstas, a continuación, lastrando las cuentas de las instituciones financieras.



A su juicio, la UE debe, de forma simultánea al refuerzo de los cortafuegos, promover el crecimiento económico y profundizar la integración fiscal para resolver la crisis de la deuda soberana. Sobre el fomento del crecimiento, Lagarde señaló que, aprovechando la tendencia bajista de la inflación, se puede actuar de una forma más "determinante" en materia de política monetaria.



En este sentido, es importante que el flujo crediticio fluya y por eso instó a "aquellos países, no todos" que disfrutan de cierto "margen de maniobra" en el ámbito fiscal a que "reconsideren" ese "principio generalizado" de reducir la deuda.



Con respecto al tercer pilar de la recuperación económica, la profundización de la integración financiera, Lagarde sugirió que el mero anuncio por parte de la UE de que tiene la determinación de implementar en un futuro los denominados eurobonos mandaría un "serio mensaje" a los mercados.