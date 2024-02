Fisios, camareros, administrativos o enfermeros: ofertas de empleo con sueldos de hasta 2.500 euros al mes

Entrar al mercado laboral resulta complicado, especialmente para aquellos que no tienen experiencia. No obstante, el Servicio Público de Empleo Estatal publica nuevas ofertas de trabajo que no requieren experiencia previa para cubrir vacantes en prácticamente todas las comunidades de España.

En el portal 'Empléate' aparecen miles de ofertas de trabajo. Además, se puede filtrar para que aparezcan solo los puestos para los que no se requiere experiencia. También se puede categorizar por comunidades, estudios, etc.

Ofertas de empleo sin experiencia previa

¿Qué trabajos se ofrecen para personas sin experiencia? Estos son las ofertas laborales, algunas de ellas, sí requieren titulación específica:

Terapeuta ocupacional: León - 2.000/2.400 euros brutos mensuales.

Fisioterapeuta: León - 2.000/2.400 euros brutos mensuales.

Profesor de formación vial: Zamora - 1.100/2.000 euros brutos mensuales.

Peón o ayudante de industria cárnica: Salamanca - 18.000/20.000 euros brutos anuales.

Consultor junior bi-data analyst (plan investigo): Madrid - 18.000/20.000 euros brutos anuales.

Fisioterapia: Valladolid - 12.000/13.000 euros brutos anuales.

Enfermero: Madrid - 20.440/20.700 euros brutos anuales.

Albañil: Valencia - 13.240,67 - 13.240,67 euros brutos mensuales.

Administrativo: Castellón - 15.000/18.000 euros brutos anuales.

Conductor de camion t.i.r (transporte internacional): Soria - 1.302 euros brutos mensuales.

Vigilante de seguridad: Madrid - 18.000/19.000 euros brutos anuales.

Peón fontanero: Baleares - 17.009 euros brutos anuales.

También se buscan taxistas, electricistas, arquitectos, repartidores, ópticos, mecánicos, etc.

Al quitar el filtro de 'sin experiencia' se ofrece más variedad de puestos de trabajo a los que se puede ofertar y el salario también sube. Por ejemplo, se buscan albañiles en Santa Cruz de Tenerife con un sueldo de 125.720 euros brutos anuales.

También se buscan 'Data Scientist' en Barcelona por 28.000-34.000 euros brutos anuales. O un arquitecto front en Madrid por 25.000 - 37.000 euros brutos anules.

Camareros, fisios, cocineros, albañiles... Para los médicos también hay varias ofertas de trabajo: hay una vacante en Toledo para un médico especialistas del trabajo por 39.000-45.000 euros.

