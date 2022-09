Feijóo, en contra de limitar los precios de alimentos: "Es lo contrario de cualquier propuesta razonable"

La cesta de la compra sigue subiendo mientras continúa el debate sobre si limitar el precio de los alimentos, como propone la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hoy, el ministro Luis Planas ha reconocido que hay que "conseguir que los ciudadanos dispongamos de precios razonables", pero evitando "guerras de precios que planteen una restructuración del sector". "Cualquier otro instrumento me parece forzado", ha matizado.

El planteamiento del ala socialista del Gobierno es buscar una fórmula "legal" y "eficaz" para mitigar ese sobrecoste. Entre esas medidas estrella para proteger a los más vulnerables se encuentran las ayudas directas o los descuentos a los carburantes.

Este martes la portavoz Isabel Rodríguez ha defendido que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "ha dado señas inequívocas de apoyar toda la cadena de distribución en un momento complicado". En la misma línea el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha hecho referencia a la Ley de Cadena Alimentaria para garantizar una retribución justa a todos los eslabones de la cadena, y que prohíbe vender a pérdidas.

En contra de intervenir los precios de los alimentos

Lo cierto es que la propuesta 'low cost' de la ministra de Trabajo no solo mantiene dividido al Gobierno de coalición. Desde el Partido Popular, Albero Núñez Feijóo ha rechazado intervenir los precios de los productos alimenticios y se ha mostrado muy crítico con "el nivel de división y deterioro" generado a raíz de esta medida.

"Hemos vuelto a comprobar la frivolidad con la que se tratan los asuntos importantes de la gente. Los de carne, los de productos lácteos, de huerta, ya no pueden más porque tienen que estar pagando más por todo, por los fertilizantes, energía y materias primas. No tener en cuenta que los productores ya no pueden más me parece que es justamente lo contrario de cualquier propuesta razonable por parte del Gobierno", ha dicho el presidente 'popular'

Por el contrario, se ha mostrado partidario de reducir el IVA de los alimentos, pero antes hay que "devolver a la gente el impuesto de la renta que ha pagado de más para que tenga más poder adquisitivo para hacer la compra".