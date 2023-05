Los 'falsos' contratos indefinidos: duran 51 días de media

Muchos trabajadores están sujetos a una precariedad indefinida, porque aunque trabajen sólo una semana al año no se les considera desempleados, pero realmente no están en activo y no ingresan un salario. De hecho, eso es lo que ha pasado en abril, uno de cada cinco contratos que se han hecho el pasado mes han sido sólo de una semana o menos.

Pero más allá de la Semana Santa, es la tónica habitual. La duración media de los contratos indefinidos es de 51 días en el primer trimestre, la cifra más baja desde 2006.

Y dicen los expertos que el trabajo se reparte, está más fragmentado, pero sin estabilidad. Lo ideal sería generar más empleo, pero por ahora no se llega al objetivo.

Contratos fijos discontinuos multiplicados por 10

Ahora el 56% de los contratos son temporales, el 44% indefinidos y de ese 44, el 37% son fijos discontinuos. Una gran inestabilidad con la que conviven los jóvenes que están cansados de contratos de prueba que no llegan a nada, sueldos bajos y abusos en el número de horas trabajadas.