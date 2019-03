Fagor se mantiene en preconcurso y presenta concurso de acredores para su filial polaca

La filial polaca de Fagor Electrodomésticos, Fagor Mastercook S. A. ha presentado solicitud de concurso de acreedores, según el comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Esta solicitud de concurso voluntario no alcanza a la sociedad matriz Fagor-Electrodomésticos, que continúa sujeta al régimen de pre-concurso, tras la comunicación efectuada el 16 de octubre y mantiene los plazos establecidos por ley para dar salida a la situación en la que se enfrenta y "encontrar una financiación que permita poner en marcha el plan de reestructuración y continuidad".

Esta decisión ha sido comunicada después de que Mondragon anunciara que no ve "viable" la propuesta presentada por Fagor Electrodomésticos y considerara, "de forma unánime", que el proyecto no responde a las necesidades del mercado y no puede financiarle.

La compañía ha explicado que ha tomado esta decisión ante "la falta de financiación para hacer frente a las obligaciones contraídas con sus proveedores".