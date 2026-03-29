La rebaja en el precio de los combustibles no logra contentar a los conductores

Este domingo se cumple una semana desde la entrada en vigor del paquete de medidas aprobado por el Gobierno para rebajar el precio de los combustibles. Una decisión que conlleva una reducción del IVA del 21% al 10% en el gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos, junto con una bajada del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea. La rebaja es evidente, ya que supone un ahorro de unos 20 céntimos por litro. Hoy, en la estación de servicio de Ponte Liñares, en A Estrada Pontevedra, encontramos el diésel a 1.78 euros el litro, cuando hace tan solo 8 días, antes de la reducción del IVA, se pagaba a 1.98 euros.

¿Rebajas insuficientes?

Pero hay quien considera que lo que se hizo fue inflar los precios antes de poner en marcha las medidas, para que se notase más la bajada : “mucho descuento pero en las vísperas subieron 10 céntimos el gasoil, esto es una auténtica locura, tal y como están los sueldos… para quien tenga que viajar mucho, como es mi caso, esto es completamente insostenible” - señalaba un cliente-, quien añadía que “el Gobierno debería hacer más rebajas o buscar alguna fórmula para poner el nivel de vida acorde a los precios que tenemos hoy en día, ya no solo en la gasolina: en el supermercado, en los bares, en todo, esto ya no se aguanta”.

Minutos después otra clienta, enfadada, nos contaba que hace un mes llenaba el depósito por unos 78 euros, y que hoy ha pagado 96, y recalcaba esa idea de que “parece que han rebajado mucho porque inflaron mucho el precio antes de poner los descuentos, pero es una barbaridad lo que estamos pagando y lo poco que nos quejamos”.

El precio del diésel: el más alto de la historia de España en una Semana Santa

Es habitual que el precio de los combustibles suba cuando se acerca un periodo vacional, pero este año el precio del gasoleo ha batido todos sus récords: esta es la Semana Santa con el diésel más caro de la historia. Un dato que perjudica a millones de personas: la Dirección General de Tráfico espera que durante los 10 días que duran estas vacaciones haya unos 17 millones de desplazamientos por nuestras carreteras.Llenar un depósito diesél medio, de 55 litros, a puertas de la Semana Santa en 2025 tenía un coste de unos 79 euros, hacerlo hoy supone casi 20 euros más, 98. Para los vehículos de gasolina el coste es notablemente menor: unos 87 euros, frente a los 83 de la pasada semana santa. El litro, en esta gasolinera pontevedresa, lo hemos encontrado hoy a 1.52 euros.

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