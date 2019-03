Los estudiantes acusan a Educación de ir en contra de la igualdad de oportunidades

El Sindicato de Estudiantes, la Federación de Asociaciones de Estudiantes de Centros y Universidades (FAEST) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Univesidades Públicas (CREUP) han afirmado que el anuncio realizado este jueves por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de que va a estudiar elevar el porcentaje de créditos exigidos al alumno para mantener las becas universitarias y elevar la nota media de acceso a las mismas en 0,5 puntos supone "un ataque a la igualdad de oportunidades".

En concreto, según fuentes gubernamentales, el Ministerio estudia elevar del 80 al 85% en la mayoría de las carreras y del 60 a 65% en las ingenierías y Medicina para el mantenimiento de las becas y exigir una nota media de acceso a las mismas 0,5 puntos más a la que se establece en la actualidad, es decir, 5,5 para becas generales y 6 puntos para 'becas salario'.

En este sentido, el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha señalado en declaraciones que el anuncio "incide en una división entre ricos y pobres" y "es un reflejo de cómo el PP ya no sabe qué hacer para expulsar a los hijos de los trabajadores de la Universidad" . "Cada día hay una nueva noticia que persigue dificultar el acceso a la universidad pública para aquellos jóvenes con más dificultades económicas, en un contexto de 6 millones de parados", ha lamentado Tohil que ha criticado que el Gobierno ponga "situaciones económicas imposibles" para muchos estudiantes que tendrán que renunciar a estudiar en la Universidad.

Sístemas de préstamos para hacer frente a las tasas universitarias

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado que su departamento prevé establecer un sistema de préstamos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que permita a los jóvenes con las rentas más bajas hacer frente a la subida de las tasas universitarias.

El ministro ha hecho esta afirmación a los medios de comunicación tras clausurar el VI Congreso del Sector de Enseñanza del CSIF, con un discurso en el que ha defendido los recortes acordados por el Gobierno para "racionalizar" el gasto en el sistema educativo. Wert ha explicado que para canalizar estos créditos se prevé utilizar como herramienta el Instituto de Crédito Oficial (ICO), todo con el objetivo, ha subrayado, de que "nadie que tenga el talento, la capacidad y las ganas de estudiar se tenga que quedar sin poder hacerlo por consideraciones económicas".

El ministro ha cuestionado los argumentos de quienes aseguran que el aumento de las tasas universitarias podría impedir a las familias con rentas bajas acceder a estos estudios, y ha resaltado que una familia de cuatro miembros y con unos ingresos no superiores a 38.000 euros está exenta del pago de las tasas. Ha admitido la posible existencia de casos de familias con rentas algo superiores a esa cantidad que podrían tener dificultades para enviar a sus hijos a la universidad, pero se ha preguntado a renglón seguido si a veces "no se tienen recursos o no se quieren dedicar en detrimento de dedicarlos a otra cosa".