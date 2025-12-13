Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Navidad

Cómo luchar contra el desperdicio alimentario en Navidad: "Aprovechar las sobras, reinventar recetas y congelar"

Se calcula que un 10% de la cesta de la compra termina en la basura. Lo que más sobra estos días son los dulces navideños, la carne y el pescado.

Cena de Navidad

Cena de NavidadFreepik

Publicidad

Beatriz Sobrino
Publicado:

Son días de compras y de llenar los carritos para las 'comilonas'. Pero parte de lo que compramos no se comerá. Un 10% de la compra termina en la basura y más estos días cuando compramos y comemos por encima de nuestras posibilidades. Según el Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación se tiran casi 24 kilos de comida por persona al año y, aunque la cifra parezca alta, las familias españolas están haciendo los deberes a la hora de reducir el desperdicio alimentario ya que esa cifra se ha reducido casi un 20% en los últimos 4 años.

Lo que más sobra: dulces navideños, carne y pescado

En España se desperdicia un 10% de la comida que se prepara estas fiestas. Lo que más se tira son los dulces navideños, la carne y el pescado. La entrada en vigor de las leyes contra el desperdicio alimentario está contribuyendo a que las cifras bajen. Se trata de políticas que obligan a las empresas y administraciones a reducir las pérdidas y también el hecho de que bares y restaurantes ofrezcan recipientes para poder llevarte de vuelta a casa lo que no te hayas comido en el local. Pero, sin duda, la cultura del reaprovechamiento lleva años instaurada en casa con algunos trucos: convertir las sobras de carne en deliciosas croquetas, aprovechar el marisco que sobra para hacer un buen salpicón, o derretir y trocear las tabletas de turrón para elaborar un flan o un pudin.

Se compra más y se reaprovecha también más

Reinventar recetas, congelar y repartir para que no sobre nada. Se tira sí pero los expertos en gestión de residuos aseguran que en los últimos 4 años se ha tirado un 21% menos. Así lo constata la Agencia Catalana de Residus que ha elaborado un estudio en que se muestra que los contenedores marrones reciben cada vez más basura orgánica, pero con menos cantidad de comida aprovechable. Es decir, hay cada vez menos comida aprovechable en ese contenedor.

Los expertos recomiendan comprar pensando en menús planificados, ajustar raciones y aprovechar las sobras para que el único exceso de esta Navidad sea el de pasar tiempo con los tuyos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El IPC se modera al 3% en noviembre y confirma la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en 2026

Una persona mayor en un hospital

Publicidad

Economía

Las cestas de Navidad se ajustan el cinturón

Aumenta un 8% la tradición de las cestas navideñas de las empresas

Cena de Navidad

Cómo luchar contra el desperdicio alimentario en Navidad: "Aprovechar las sobras, reinventar recetas y congelar"

Un barco pesquero en el puerto de Pasaia

La UE aprueba que los pescadores pueden faenar más de 140 días en 2026

Imagen del acto de Galicia Calidade
Galicia

Galicia reivindica su marca más icónica: Rueda relanza Galicia Calidade en un acto que mira al futuro

El presidente y el CEO de Plus Ultra
PLUS ULTRA

La investigación del caso Plus Ultra apunta a una red internacional de blanqueo vinculada a Venezuela

Una persona mayor en un hospital
IPC

El IPC se modera al 3% en noviembre y confirma la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en 2026

Las pensiones contributivas subirán en torno al 2,7% como resultado de la inflación media entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Juguetes
COMPRAS NAVIDAD

Los expertos avisan sobre los peligros de 'hiperregalar' en Navidad: "El exceso de regalos puede desensibilizar a los niños"

Más del 70% de las familias admite que se excede con los regalos navideños. Mientras, casi un tercio de los juguetes acaba olvidado y los expertos alertan del impacto del 'hiperregalo' en los niños.

Aula de escuela vacía.

El SEPE ofrece casi 300 plazas en colegios con jornadas de solo 3 horas y sueldos de hasta 16.500 euros al año

Investigación en laboratorio

Esta es la profesión que está aumentando la demanda en España con sueldos de hasta 70.000 euros al año

Pensiones

Pensiones diciembre 2025: cuándo paga la pensión cada banco y cuáles lo adelantan

Publicidad