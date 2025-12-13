Cómo luchar contra el desperdicio alimentario en Navidad: "Aprovechar las sobras, reinventar recetas y congelar"

Son días de compras y de llenar los carritos para las 'comilonas'. Pero parte de lo que compramos no se comerá. Un 10% de la compra termina en la basura y más estos días cuando compramos y comemos por encima de nuestras posibilidades. Según el Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación se tiran casi 24 kilos de comida por persona al año y, aunque la cifra parezca alta, las familias españolas están haciendo los deberes a la hora de reducir el desperdicio alimentario ya que esa cifra se ha reducido casi un 20% en los últimos 4 años.

Lo que más sobra: dulces navideños, carne y pescado

En España se desperdicia un 10% de la comida que se prepara estas fiestas. Lo que más se tira son los dulces navideños, la carne y el pescado. La entrada en vigor de las leyes contra el desperdicio alimentario está contribuyendo a que las cifras bajen. Se trata de políticas que obligan a las empresas y administraciones a reducir las pérdidas y también el hecho de que bares y restaurantes ofrezcan recipientes para poder llevarte de vuelta a casa lo que no te hayas comido en el local. Pero, sin duda, la cultura del reaprovechamiento lleva años instaurada en casa con algunos trucos: convertir las sobras de carne en deliciosas croquetas, aprovechar el marisco que sobra para hacer un buen salpicón, o derretir y trocear las tabletas de turrón para elaborar un flan o un pudin.

Se compra más y se reaprovecha también más

Reinventar recetas, congelar y repartir para que no sobre nada. Se tira sí pero los expertos en gestión de residuos aseguran que en los últimos 4 años se ha tirado un 21% menos. Así lo constata la Agencia Catalana de Residus que ha elaborado un estudio en que se muestra que los contenedores marrones reciben cada vez más basura orgánica, pero con menos cantidad de comida aprovechable. Es decir, hay cada vez menos comida aprovechable en ese contenedor.

Los expertos recomiendan comprar pensando en menús planificados, ajustar raciones y aprovechar las sobras para que el único exceso de esta Navidad sea el de pasar tiempo con los tuyos.

