Siam Park enciende la noche de Tenerife

Cuando las noches de verano se vuelven sofocantes, el mejor plan siempre pasa por el agua. Más aun si la propuesta incluye la diversión que ofrece un parque acuático. Es la propuesta de Siam Park, galardonado durante una década de manera ininterrumpida, como el mejor parque acuático del mundo y que durante los meses de verano dobla su apuesta y abre sus puertas no solo de día, sino también durante las noches, para que el calor no sea un impedimento para disfrutar del periodo estival.

Los hay que buscan la adrenalina de la oscuridad y la velocidad de los toboganes y los que buscan una noche de ocio diferente. Aunque son muchos los que acuden al parque simplemente para disfrutar del espectáculo de luces, efectos especiales y fuego combinado con el atractivo de su playa artificial y las múltiples atracciones acuáticas.

Desde hace una década ostenta el prestigioso galardón de "Mejor parque acuático del mundo", un premio otorgado por Tripadvisor. Es además el único parque del planeta que ha logrado mantener esta distinción durante tanto tiempo de manera continuada.

Pero si la experiencia de disfrutar de un entorno ambientado en la arquitectura y vegetación de Tailandia ya es extraordinaria, hacerlo en ese mismo escenario pero al caer la noche y rodeado de espectáculos de luces, agua, música y efectos especiales, convierten la visita a Siam Park en un evento único en el verano del sur de Tenerife, donde se ubica el parque.

Tras el rotundo éxito cosechado en la anterior edición, el grupo Loro Parque en el que se integra Siam Park, inaugura una nueva temporada de "Siam Night". Una apuesta que este año eleva la experiencia a un nuevo nivel ya que se presenta con cuatro zonas temáticas inspiradas en los cuentos históricos del reino de Siam. Estas áreas ofrecen una atmósfera mística y narrativa que complementa la adrenalina de los toboganes y la exclusividad del recinto.

A la euforia propia que ofrecen las atracciones hay que sumar los efectos de fuego reales, efectos especiales de luces, sonido y música porque durante toda la velada el parque estará ambientado con música de DJ. Un claro ejemplo de la transformación del parque es el que ofrece una de las atracciones estrella "La Torre del Poder", su icónica caída casi vertical de 28 metros se vuelve aún más impresionante por la noche ya que el recorrido se rodea de efectos de fuego reales.

En las montañas rusas de Singha y Saifa, se duplica la sensación de velocidad al atravesar sus toboganes de propulsión rápida completamente a oscuras. Y los embudos gigantes de "The Dragon" y "The Volcano" se convierten en auténticas discotecas de luces láser y efectos visuales en su oscuro interior.

Pero este parque tanto de noche como de día es apto para todos los públicos y gustos porque combina la adrenalina de las atracciones más fuertes con el relax y el ambiente de playa ya que su enorme playa artificial de arena blanca se transforma en un Beach Club con zonas de Djs que pinchan música en directo y donde se programan sesiones de olas para disfrutar hasta la medianoche.

La temporada se ha inaugurado este sábado, 27 de junio con un éxito rotundo de asistencia que ha batido todos los récords de años anteriores ya que más de 6.000 personas han disfrutado de esta propuesta única de diversión nocturna en un parque acuático que se podrá disfrutar durante los meses de julio y agosto.

Con esta iniciativa Siam Park amplía su oferta de ocio estival y consolida su liderazgo internacional combinando la espectacularidad técnica con la magia de las noches en uno de los destinos turísticos más demandados de nuestro país.

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