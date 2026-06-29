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Maarten Wetselaar asume la presidencia de Enerclub para reforzar el papel de España en la transición energética

El consejero delegado de Moeve releva a Francisco Reynés al frente del Club Español de la Energía con el compromiso de impulsar la transición energética, reforzar el papel de España en Europa y acercar el sector a la sociedad.

Maarten Wetselaar

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Beatriz García
Beatriz García
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Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve, ha sido nombrado nuevo presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) para los próximos dos años, relevando en el cargo a Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy. El nombramiento ha sido aprobado durante la asamblea celebrada con motivo del 40º aniversario de la asociación.

En su toma de posesión, Wetselaar agradeció la labor de su predecesor y destacó el trabajo realizado por los órganos de gobierno y los asociados de Enerclub en un contexto marcado por la incertidumbre y la complejidad del sector energético.

El nuevo presidente inicia esta etapa con el propósito de impulsar la transición energética como una oportunidad para favorecer la reindustrialización de España y la creación de empleo de calidad. Asimismo, defendió el papel del sector energético como motor de la transformación del país y como elemento estratégico para reforzar la autonomía y la competitividad de Europa.

Entre las prioridades de su mandato figura el desarrollo del Plan Estratégico de Enerclub 2026-2028, que contempla iniciativas para consolidar y ampliar la actividad de la organización en ámbitos como la formación, las relaciones institucionales, la comunicación, el acercamiento a la sociedad, la internacionalización y la dimensión europea. En este sentido, Wetselaar definió a Enerclub como un referente en el debate riguroso y en la formación durante sus cuatro décadas de trayectoria.

El nuevo presidente también apostó por una organización con una visión más europea y más cercana a la sociedad. Según señaló, es necesario acelerar la transición energética y la reindustrialización de España aprovechando el potencial del sector energético nacional, al que describió como una industria capaz de aumentar su productividad, desarrollar cadenas de valor, exportar, generar empleo cualificado y fortalecer el talento y la formación. Además, subrayó la importancia de involucrar a la ciudadanía para que el consumidor participe activamente en esta transformación.

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