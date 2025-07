La Comisión Europea pone el foco en Shein y Temu por vender productos peligrosos

La Comisión Europea intensifica su vigilancia sobre los productos que ingresan al mercado comunitario. Concretamente, se centra en aquellos que se adquieren a través de plataformas de comercio electrónico de origen chino como Shein o Temu. Desde la Comisión Europea alertan que muchos de estos artículos podrían contener sustancias químicas peligrosas, especialmente para los niños.

Cada día, entran alrededor de 12 millones de paquetes en la Unión Europea. Entre esos paquetes, hay productos que no cumplen con la normativa de la Unión Europea. En este sentido, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha expresado su deseo de frenar la venta de productos que no cumplen con esa normativa. En una entrevista con The Guardian, McGrath aseguró estar "conmocionado" por la cantidad de productos peligrosos que se venden a través de estas plataformas de bajo coste, y afirmó que es "deber" de la UE actuar y velar por la salud de todos los ciudadanos.

Productos muy peligrosos y que contienen sustancias tóxicas

Entre los productos señalados por la Unión Europea como peligrosos se encuentran chupetes con piezas decorativas que se desprenden fácilmente, impermeables infantiles con químicos tóxicos, gafas de sol sin protección UV y pantalones cortos más largos de lo permitido que pueden provocar tropiezos.

Asimismo, se han detectado cosméticos que contienen butilfenil metilpropional: una sustancia prohibida en la Unión Europea desde 2022 por su posible impacto en la fertilidad y la etapa de desarrollo.

Competencia desleal

McGrath también ha advertido sobre el fuerte impacto económico de estas dos plataformas, que han crecido rápidamente en los últimos dos años y han generado una competencia desleal para los comercios europeos. Tal y como explica McGrath, se trata de "garantizar condiciones de competencia justas para las empresas europeas", y reitera que no pueden pedir a las empresas europeas "que compitan con vendedores que no lo hacen".

Según datos de la UE, en 2024 ingresaron al bloque 4.600 millones de envíos de bajo valor, es decir, menos de 150 euros.

Medidas contempladas por la Unión Europea

Por el momento, la Unión Europea está contemplando distintas medidas. Entre ellas, se encuentra la eliminación del umbral de 150 euros para que los productos queden exentos de impuestos y la introducción de una tarifa de gestión por paquete. Esta iniciativa busca disuadir las compras de bajo valor y contribuir a financiar los costes derivados de controles aduaneros más estrictos.

La propuesta replicaría las políticas adoptadas por Estados Unidos. En dichas políticas, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el límite de 800 dólares libres de impuestos, en un intento por frenar a los vendedores chinos. Desde el 1 de junio de este año, los consumidores estadounidenses deben pagar un impuesto adicional del 30 % o un mínimo de 50 dólares por artículo.

Otra medida que se contempla es la creación de una autoridad aduanera a nivel europeo para abordar los problemas sistémicos que plantea el comercio electrónico transfronterizo.

Por otra parte, Shein ha anunciado que va a invertir 15 millones de dólares este año en iniciativas de cumplimiento normativo y seguridad, incluyendo 2,5 millones de pruebas de calidad.

