Estos empleados podrán teletrabajar hasta 2 días a la semana

El teletrabajo continúa consolidándose en algunos sectores como una herramienta para mejorar la conciliación y la flexibilidad laboral. En este contexto, un nuevo convenio colectivo ya en vigor contempla la posibilidad de que determinados empleados puedan trabajar desde casa hasta dos días por semana, siempre que las características de su puesto lo permitan.

La medida afecta a parte de la plantilla de la compañía ferroviaria Iryo y establece las condiciones que deberán cumplirse para acceder a esta modalidad de trabajo.

Qué trabajadores podrán acogerse al teletrabajo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 12 de mayo el I Convenio Colectivo de Intermodalidad de Levante, empresa que opera bajo la marca Iryo. El acuerdo, firmado entre la dirección de la compañía y las organizaciones sindicales ALFERRO, SFF-CGT, CCOO y SEMAF, regula las condiciones laborales de la plantilla que presta sus servicios en España.

El convenio, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 establece, entre otras medidas, la posibilidad de acceder al teletrabajo para determinados empleados de la compañía.

Podrán acogerse a esta modalidad aquellos trabajadores cuyas funciones puedan desarrollarse de forma no presencial y cuyo desempeño pueda evaluarse mediante objetivos o tareas previamente definidas.

La medida está dirigida principalmente a perfiles administrativos, técnicos y de oficina.

El teletrabajo no será un derecho automático para toda la plantilla, ya que su aplicación dependerá tanto de las funciones desempeñadas como de las necesidades organizativas de la empresa.

ya que su aplicación dependerá tanto de las funciones desempeñadas como de las necesidades organizativas de la empresa. Quedan excluidos de esta posibilidad aquellos puestos que requieren presencia física para el desarrollo habitual de la actividad, así como determinados colectivos que no están incluidos dentro del ámbito de aplicación del convenio, entre ellos el personal de alta dirección y los maquinistas.

Cómo funcionará esta modalidad

Los trabajadores que puedan acogerse a esta medida tendrán la posibilidad de teletrabajar un máximo de dos días a la semana, lo que equivale aproximadamente al 40% de la jornada laboral.

lo que equivale aproximadamente al 40% de la jornada laboral. Los días de trabajo a distancia no serán necesariamente fijos, permitiendo una mayor flexibilidad en la organización del trabajo. No obstante, la empresa podrá requerir la presencia del trabajador cuando existan necesidades del servicio debidamente justificadas.

Los tres días restantes deberán realizarse de forma presencial en el centro de trabajo correspondiente.

La empresa deberá proporcionar medios y compensar gastos

El acuerdo también contempla que la empresa facilite los equipos necesarios para desarrollar la actividad en remoto, incluyendo ordenador portátil, teléfono móvil y otros dispositivos de trabajo.

Asimismo, los trabajadores de Iryo tendrán derecho a una compensación económica destinada a cubrir parte de los gastos derivados del teletrabajo, como el consumo de electricidad, internet o la utilización de mobiliario en el domicilio.

Según el convenio, esta ayuda asciende a 330 euros brutos anuales, distribuidos a lo largo del año.

Aunque el teletrabajo ya no tiene el protagonismo que alcanzó durante la pandemia, muchas empresas continúan incorporando fórmulas híbridas que combinan presencialidad y trabajo a distancia.

Para numerosos trabajadores, este tipo de medidas supone una mejora en la conciliación y una mayor flexibilidad en el día a día, mientras que las empresas buscan mantener el equilibrio entre la productividad y la organización interna.

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