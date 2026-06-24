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Antena 3 sigue imparable: crece y lidera su quinta temporada consecutivas

Atresmedia y Antena 3 cumplen cinco temporadas consecutivas de liderazgo, con la mayor ventaja histórica sobre su competidor.

Control de Antena 3 Noticias

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Beatriz García
Beatriz García
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Antena 3 vuelve a cerrar la temporada como la cadena más vista de España y encadena ya cinco temporadas consecutivas de liderazgo. Con una cuota media del 12,8%, la cadena de Atresmedia no solo mejora sus resultados, sino que alcanza la mayor ventaja sobre su principal competidor en los últimos 30 años, con una distancia de 3,9 puntos.

El liderazgo de Antena 3 ha sido incontestable durante todo el curso: ha sido la televisión más vista en el 76% de las jornadas, ha firmado la emisión más vista del día en el 92% de las ocasiones y concentra el 94% de las 500 emisiones más vistas de la temporada. Además, logra el 88% de los denominados "minutos de oro", reflejo de su capacidad para reunir a las mayores audiencias del país.

La cadena también mantiene su fortaleza en las franjas de mayor consumo. En prime time encadena seis temporadas consecutivas como líder, alcanzando un 13,6% de cuota de pantalla y ampliando su ventaja frente a su principal rival privado hasta casi cinco puntos. A ello se suma el liderazgo en sobremesa, donde firma un destacado 17,8%, su mejor resultado en 19 temporadas.

Antena 3 Noticias, referencia informativa de la televisión española

Los servicios informativos de Antena 3 continúan siendo la primera opción para los espectadores. Antena 3 Noticias cierra la temporada con un 19,4% de cuota y cerca de 2 millones de espectadores de media, su mejor dato de los últimos cuatro años. Con estos resultados, encadena ocho temporadas consecutivas como la oferta informativa líder y amplía aún más la distancia con sus competidores.

Entre sus ediciones destaca especialmente Antena 3 Noticias 1, conducido por Sandra Golpe, que alcanza un 23,4% de cuota, su mejor resultado en dos décadas. Además de ser el informativo más visto de la televisión, vuelve a situarse como el contenido regular con más seguimiento de toda la parrilla televisiva, con más de 2,1 millones de espectadores de media.

Por su parte, Antena 3 Noticias 2, con Vicente Vallés y Esther Vaquero, mantiene su liderazgo en la franja nocturna por sexta temporada consecutiva. El informativo registra un 18,5% de cuota y cerca de 2,1 millones de espectadores, consolidándose como la referencia informativa del Prime Time.

Durante el fin de semana, las ediciones presentadas por Matías Prats y Mónica Carrillo también revalidan su liderazgo, logrando su mejor cuota en 17 años y encadenando seis temporadas consecutivas como la opción informativa preferida por los espectadores.

Liderazgo en entretenimiento y ficción

Antena 3 vuelve a reunir algunos de los formatos de entretenimiento más seguidos de la televisión. Programas como 'El Hormiguero', 'Pasapalabra', 'Tu cara me suena', 'La ruleta de la suerte' y 'El Desafío' se mantienen entre los espacios más vistos de la temporada y lideran sus respectivas franjas.

En ficción, 'Sueños de libertad' se consolida como uno de los grandes fenómenos televisivos del curso. La serie se convierte nuevamente en la más vista de la televisión y líder absoluta de su franja, mejorando sus registros respecto a la temporada anterior. Con más de 1,2 millones de espectadores de media y un 14,2% de cuota, amplía además su ventaja frente a sus principales competidores. A este éxito se suman producciones internacionales como 'Una nueva vida' y 'En tierra lejana', entre las ficciones extranjeras más seguidas del curso, así como Perdiendo el juicio, que se sitúa como la ficción nacional más vista de la cadena en prime time.

Atresmedia culmina cinco años de liderazgo

Con estos resultados, Atresmedia cierra una nueva temporada histórica y amplía su mejor racha de liderazgo, manteniéndose por quinto año consecutivo como el grupo audiovisual líder en España. Todo ello pese a contar con un canal menos que su principal competidor.

Por su parte, laSexta concluye la temporada con un 6% de cuota de pantalla, destacando especialmente en la franja de mañana y en Target Comercial, donde vuelve a situarse por delante de su rival directo.

Un balance que refuerza la solidez de la oferta de Atresmedia y consolida un modelo basado en el liderazgo informativo, el entretenimiento de referencia y una ficción capaz de conectar cada día con millones de espectadores.

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