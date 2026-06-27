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Renfe cancela 320 trenes este lunes por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario

La huelga de Renfe de este lunes provocará la cancelación de 320 trenes y servicios mínimos del 73% en AVE.

Imagen de archivo de un tren AVE

Imagen de archivo de un tren AVE EFE

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Renfe cancelará este lunes 29 de junio un total de 320 trenes de Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías con motivo de la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF), en una jornada marcada por el inicio de muchos desplazamientos vacacionales.

Según los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la operadora mantendrá activos 262 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, lo que permitirá garantizar el 73% de la movilidad habitual en estos servicios.

En el caso de la Media Distancia, Renfe mantendrá programados 420 trenes, equivalentes al 65% de los viajes previstos inicialmente. Por su parte, los servicios de Cercanías funcionarán con una oferta reducida, con el 75% del servicio habitual en horas punta y el 50% durante el resto de la jornada.

Las franjas consideradas de mayor demanda serán de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas, según los servicios mínimos publicados por Transportes.

¿Qué podrán hacer los usuarios afectados?

Ante las alteraciones previstas, Renfe ofrece a los viajeros afectados la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original. Los usuarios también podrán cambiar o cancelar sus billetes sin coste adicional a través de los canales habituales de venta de la compañía.

La huelga de este lunes es la primera de las dos jornadas de paro de 24 horas convocadas por el Sindicato Ferroviario en Renfe. La segunda está prevista para el próximo 15 de julio, también en pleno periodo de desplazamientos estivales.

El origen del conflicto laboral se sitúa en el futuro de Renfe Mercancías. El sindicato convocante acusa a la empresa de impulsar un "abandono premeditado" de este servicio y rechaza la creación de una sociedad mixta con Medway, compañía perteneciente al grupo MSC.

Desde el Sindicato Ferroviario sostienen que Renfe no está cumpliendo los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes el 23 de noviembre de 2023 para desconvocar anteriores movilizaciones, ni tampoco los pactos de marzo de 2025, al entender que se está recortando el volumen de trabajo de la filial de mercancías.

La organización sindical denuncia además que se están vulnerando las garantías sociolaborales de la plantilla en el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Renfe Mercancías.

Con esta convocatoria, el sindicato busca presionar a la compañía y al Ministerio para que garanticen el futuro de la actividad de mercancías dentro del grupo Renfe y preserven las condiciones laborales de los trabajadores afectados.

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