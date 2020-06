Estas son las ‘celebrities’ más ricas del mundo según la revista Forbes

La lista creada por la revista Forbes aglutina a los hombres y las mujeres más ricas y mediáticas del mundo. Solo fueron cien las personalidades que se tuvieron en cuenta para su elaboración y suman en conjunto 5.414 millones de euros, aunque el coronavirus les ha hecho perder dinero.

Este año el ránking se ha visto marcado por la pandemia global de coronavirus, un importante varapalo en los negocios, giras musicales, actuaciones y rodajes de todas estas figuras. Entre todos han perdido unos 178 millones.

A sus 22 años, Kylie Jenner puede presumir de ser la mayor milmillonaria del año, aunque no exenta de polémica. La revista la ha nombrado la famosa mejor pagada, aunque la ha quitado el título acusándola de inflar sus cuentas.

La pequeña de las Kardashian ha obtenido unos 520 millones de euros por la venta de su empresa de cosméticos a la multinacional Coty. Aunque el documental ‘And why she’s no longer a billionaire’ (Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es una milmillonaria) esgrime que estas cuentas podrían estar adulteradas, por ver está si la Comisión del Mercado de Valores estadounidense toma cartas en el asunto.

A su estela, pero muy lejos, esta su cuñado y rapero Kanye West que se ha embolsado este año 151 millones de euros fruto de su acuerdo con Adidas por su modelo de zapatillas ‘Yeezy’. El marido de Kim Kardashian por fin ha conseguido el puesto que lleva tiempo reclamando.

En el tercer puesto, por primera vez en su carrera, encontramos al tenista suizo Roger Federer con 94 millones de euros. Tras él tenemos personalidades del deporte como Cristiano Ronaldo y Leo Messi, con 93 y 92,5 millones de euros respectivamente.

El cineasta Tyler Perry se cuela en la terna del fútbol mundial con 85 millones, tras de él está el brasileño y militante en el PSG Neymar Jr. con un patrimonio particular de 84,3 millones.

El presentador radiofónico Howard Stern, pese a no ser muy conocido en España, se ha ganado un muy buen puesto en la lista tras su contrato con SiriusXM. Stern percibe 79.120.880 euros, superando a personalidades como el jugador de baloncesto Lebron James (77.579.384 euros) o el actor Dwayne Johnson (76.956.904 euros).