La renoflación verde y el DNI energético de tu casa: "Europa quiere pero las familias no pueden"

La pandemia recuperó el sentimiento de hogar hacia nuestras casas. Pasar tanto tiempo entre cuatro paredes nos hizo pensar qué mimos esperaba cada una de las estancias y cuáles eran nuestras necesidades. Con la guerra en Ucrania la luz y el gas de nuestros hogares pasaron a ser un auténtico lujo para muchos. En menos de un lustro estos dos acontecimientos han marcado y marcarán una gran parte de nuestras finanzas.

Europa se ha marcado el objetivo para 2050 de renovar su parque inmobiliario bajo la premisa de cero emisiones. Objetivo ambicioso. Si ya de entrada hablamos de un mercado que al menos en España, solo provoca dolores de cabeza a la mayoría. Si encontrar casa es difícil, poder acceder a una eficiente energéticamente es casi misión imposible. Alemania es el primero en dar la voz de alarma, pero como dice el refranero, 'si las barbas de tu vecino ves pelar, pon las tuyas a remojar'.

De la mano de Ismael García Villarejo, periodista de Economía Digital analizamos qué es esto de la renoflación verde que empieza a sonar a desembolso de dinero. "La renoflación es la inflación que nos llega por renovar las cosas. Quien más ha usado, o abusado de la renoflación, son los grandes fabricantes de teléfonos móviles. La diferencia entre mi móvil actual y el siguiente es que hace las fotos con unos cuantos píxeles de más, eso es, en realidad, renoflación porque el móvil nuevo nos cuesta un 'dinerete' más, pero no es fruto de que haya más gente queriendo comprar ese móvil, ni de un problema de suministro. Este teléfono cuesta más porque hace las fotos mejor. Cuando hablamos de renoflación en el mercado inmobiliario sucede, más o menos, lo mismo. La renoflación afecta a los pisos porque mi actual casa, o la casa que quiero comprar, está mejor aislada acústicamente. Y cuando ya hablamos de renoflación verde aplicada a las viviendas, nos estamos asomando ya al fenómeno de la transición energética. Los hogares son más eficientes energéticamente y ayudan a la descarbonización, que es uno de los principales objetivos de la UE. Así que, la renoflación verde aplicada al mercado inmobiliario se refiere a la subida de precios de las casas, que está vinculada solo a la transición ecológica", aclara García Villarejo.

¿Cómo se dan los DNI energéticos a las viviendas?

Es decir, esto que están de moda en las viviendas de nueva promoción como es la aerotermia, o el aislamiento de ventanas... va a ser un elemento decisivo tanto en el precio de la casa que intentemos comprar, como a la hora de mirar un presupuesto de reforma. Pero, ¿cómo sabemos qué etiqueta energética tiene nuestra vivienda? Pues el método es el mismo que el de los electrodomésticos. Se creó un sistema de señalización que funciona por letras, siendo la A la de mejor calificación y la G la de peor. En el caso de los edificios, sucede más o menos lo mismo. Un técnico evalúa las condiciones de aislamiento. Hace un examen al edificio y nos otorgan una letra. ¿Qué sucede? Que solo el 6% de las viviendas está entre las mejores notas, entre la A y la C, el resto son susceptibles de reformas.

Empecemos por Alemania que ya se ha chocado contra el muro. La primera economía de la eurozona ha sacado la calculadora y se ha echado a temblar. Renovar las viviendas del país supondría en el corto-medio plazo un gasto de hasta 1,2 billones de euros. Nada más, ni nada menos.

"Hay distintas estimaciones. La más conservadora es de 1,2-1,5 billones de euros que, efectivamente, equivale al valor de toda la economía española de un año, pero hay otras estimaciones que están elevando la cifra hasta 3 billones de inversión necesaria de aquí a 2050. Esto es una cantidad ingente de dinero. Si nos vamos al rango superior, de 3 billones de euros, vamos a imaginarnos que estamos reconstruyendo dos veces España, pero solo reformando viviendas. Esa es la factura que pesa sobre las familias alemanas. Claro, muchas de ellas no pueden asumir estas cantidades. ¿Qué está pasando allí? Ni los créditos, ni las ayudas están funcionando y se está generando un problema muy intenso con la reforma de las viviendas ligadas a la eficiencia energética", expone nuestro experto.

No tardamos mucho en mirar a nuestro alrededor y retomando el dato de que solo el 6% de las viviendas españolas tienen un DNI energético comprendido entre la A y la C preguntamos. ¿En qué situación está España? "El problema empieza a asomar. Esto es una directriz europea, que al final, acaba afectando a todos los estados miembros. Aquí en España empieza a asomar, pero los mimbres son casi tan preocupantes como en Alemania. Más de la mitad de las casas que hay actualmente en España se construyeron antes de 1980. Se calcula que el 70% de las casas no son eficientes desde un punto de vista energético. Es decir, 7 de cada 10 casas son susceptibles de hacer reformas para cumplir con la directrices europea. Además, el coste de la reforma se ha disparado casi un tercio en los últimos 4 años por varias razones. No hay mano de obra especializada suficiente para atender el ritmo de reformas que se tendrían que hacer, coyunturalmente tenemos un problema de incremento de costes de materiales... Es decir, el problema en España ahora no lo vemos, pero está ahí de manera latente, y en los próximos años me temo que va a ser un punto más de tensión sobre un mercado inmobiliario, que como todos sabemos, ya esta dando muchos problemas a muchas familias".

"Europa quiere, pero las familias no pueden"

Y esto dibuja la sombra de un nuevo riesgo en las economías familiares y es que aparezca una nueva brecha en torno a la transición energética. "Europa quiere descarbonizar el parqué inmobiliario, pero si no hay ayudas reales muchas familias no lo van a poder cumplir. Entonces aquí estamos ante un riesgo que estamos viendo ya muchos y es que la transición verde o energética se convierta en una nuevo factor de brecha social. Quienes reforman ahorrarán energía en la factura de cada mes y quienes no, pagarán más por la luz y por el gas. Ese es el gran dilema, Europa quiere pero las familias no pueden".

Porque aunque es cierto que ya hay ayudas vigentes para hacer nuestros hogares más inteligentes en lo que a consumo energético se refieren no menos cierto es que no siempre estas ayudas son fáciles. De ahí que Ismael García insista: "Por ahora las ayudas son complejas, confusas y además metemos en el coktail deducciones, algunas hay que incluirlas en el IRPF y eso reduce el beneficio real de la ayuda. Entonces, si las administraciones quieren que la gente reforme las ayudas han de ser sencillas, directas y no deben tener letra pequeña y tampoco pueden afectar a nuestras declaraciones de impuestos".

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||ca… de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.