Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Inteligencia Artificial

Ni Georgina ni Rosalía: así engañan los vídeos falsos creados con inteligencia artificial

La imagen de los famosos se ha convertido en el último gancho para engañar a los usuarios en internet. Con inteligencia artificial, los estafadores recrean sus rostros y voces para ofrecer empleos falsos o inversiones inexistentes.

Ni Georgina ni Rosalía: así engañan los vídeos falsos creados con inteligencia artificial.

La imagen de los famosos se ha convertido en el último gancho para engañar

Publicidad

Lucía Piñar
Publicado:

Del vídeo original que Georgina publicó en sus redes sociales, enseñando cómo hacer una tortilla de patata, los estafadores hicieron su propia versión. En el mismo lugar —su cocina—, con la misma ropa y los mismos gestos, transformaron el vídeo auténtico en otro en el que Georgina parece ofrecer un trabajo para revisar vídeos de TikTok a cambio de entre 100 y 300 dólares al día.

Cuando mostramos este vídeo falso a varias personas, la mayoría reconoce que resulta evidente que no se trata de ella, sobre todo por el acento latinoamericano que le han puesto los estafadores. Pero, aunque en este caso las pistas son claras, la manipulación cada vez es más sofisticada.

Otro ejemplo reciente es el de Rosalía, supuestamente recomendando un juego: "Tienes un 99% de posibilidades de ganar. Si pierdes, te daré 10.000 euros", dice la falsa Rosalía en un vídeo que circula por redes, una frase que la artista nunca pronunció.

Son los últimos casos de famosos suplantados mediante inteligencia artificial, una práctica cada vez más extendida a medida que esta tecnología evoluciona y se perfecciona. Aún hay detalles que nos permiten detectar el engaño, pero eso podría cambiar pronto. Sergio Teleña, cofundador de SciTheWorld, advierte de que "cada vez habrá más convergencia entre lo real y lo falso" y recuerda la importancia de acudir siempre a las fuentes oficiales para evitar caer en estafas.

Además, no todo pasa por la inteligencia artificial. También se utilizan métodos más tradicionales, como la creación de cuentas falsas para hacerse pasar por celebridades. Es lo que le ha ocurrido recientemente a Melody. Desde un perfil falso, un estafador contacta con sus seguidores para intentar sacarles dinero con mensajes como: "Recibirá instrucciones sobre cómo obtenerlo y dónde realizar el pago". La propia cantante ha advertido en sus redes de que se trata de una trampa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

De las piscinas a los salones: los españoles rentabilizan sus casas

De las piscinas a los salones: los españoles rentabilizan sus casas todo el año

Publicidad

Economía

Imagen de archivo de un tren AVE

Viajar en AVE de Madrid a Lisboa en tres horas será posible en 2034

Ni Georgina ni Rosalía: así engañan los vídeos falsos creados con inteligencia artificial.

Ni Georgina ni Rosalía: así engañan los vídeos falsos creados con inteligencia artificial

El primer avión A400M de las Fuerzas Armadas que voló de España a Dubai

Oposiciones noviembre 2025: más de 1.000 nuevas plazas para trabajar en las Fuerzas Armadas y en los servicios sanitarios

Productos más robados
Robos

Los comercios españoles pierden más de 2.817 millones de euros al año por hurtos: ¿Qué es lo que más se roba?

IRPF
IRPF

¿Cómo ahorrar en la declaración de la renta? Estos son algunos consejos de la OCU

Yolanda Díaz
Oferta empleo

Yolanda Díaz lee ofertas reales de becarios: "'Desarróllate profesionalmente, salario no disponible', estos no pagan"

La ministra de Trabajo ha arrancado la rueda de prensa tras el consejo de ministros leyendo ofertas reales para becarios. Hoy el Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto del Estatuto del Becario.

Entrevista de trabajo
Oferta trabajo

El país europeo que busca españoles y ofrece salarios de hasta 5.500 euros al mes

Ofrece más de 11.000 puestos de trabajo, algunos con alojamiento incluido, sin necesidad de visado.

Amancio Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig

Buscador: Encuentra a los más ricos de tu comunidad, según la lista Forbes 2025

Cursos del SEPE gratis y online en noviembre 2025

Cursos del SEPE gratis y online en noviembre 2025

Qué día se cobra el paro en noviembre de 2025

Qué día se cobra el paro en noviembre de 2025

Publicidad