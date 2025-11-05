Ni Georgina ni Rosalía: así engañan los vídeos falsos creados con inteligencia artificial.

Del vídeo original que Georgina publicó en sus redes sociales, enseñando cómo hacer una tortilla de patata, los estafadores hicieron su propia versión. En el mismo lugar —su cocina—, con la misma ropa y los mismos gestos, transformaron el vídeo auténtico en otro en el que Georgina parece ofrecer un trabajo para revisar vídeos de TikTok a cambio de entre 100 y 300 dólares al día.

Cuando mostramos este vídeo falso a varias personas, la mayoría reconoce que resulta evidente que no se trata de ella, sobre todo por el acento latinoamericano que le han puesto los estafadores. Pero, aunque en este caso las pistas son claras, la manipulación cada vez es más sofisticada.

Otro ejemplo reciente es el de Rosalía, supuestamente recomendando un juego: "Tienes un 99% de posibilidades de ganar. Si pierdes, te daré 10.000 euros", dice la falsa Rosalía en un vídeo que circula por redes, una frase que la artista nunca pronunció.

Son los últimos casos de famosos suplantados mediante inteligencia artificial, una práctica cada vez más extendida a medida que esta tecnología evoluciona y se perfecciona. Aún hay detalles que nos permiten detectar el engaño, pero eso podría cambiar pronto. Sergio Teleña, cofundador de SciTheWorld, advierte de que "cada vez habrá más convergencia entre lo real y lo falso" y recuerda la importancia de acudir siempre a las fuentes oficiales para evitar caer en estafas.

Además, no todo pasa por la inteligencia artificial. También se utilizan métodos más tradicionales, como la creación de cuentas falsas para hacerse pasar por celebridades. Es lo que le ha ocurrido recientemente a Melody. Desde un perfil falso, un estafador contacta con sus seguidores para intentar sacarles dinero con mensajes como: "Recibirá instrucciones sobre cómo obtenerlo y dónde realizar el pago". La propia cantante ha advertido en sus redes de que se trata de una trampa.

